Feuerwehrmann mit Leib und Seele

Ehrenamt: Ulrich Fischer aus Großkrotzenburg hat das deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold erhalten - 50 Jahre im aktiven Dienst

Großkrotzenburg 03.08.2022 - 16:03 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit dem Einsatzleitwagen der Feuerwehr Großkrotzenburg ist Ulrich Fischer unzählige Male ausgerückt. Jetzt wurde sein Engagement von höchster Stelle belohnt.

Das deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold hat Ulrich Fischer Ende Juli beim Kreisfeuerwehrtag in Bad Soden-Salmünster entgegengenommen. In Silber trägt er den Orden, den der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) im Auftrag des Bundespräsidenten verleiht, bereits seit 2011. Was er dafür geleistet hat, wirkt in der Tat weit über seinen Heimatort, den Main-Kinzig-Kreis und Hessen hinaus. Unter anderem fuhr er acht Jahre lang Einsätze im badischen Ilvesheim.

Angefangen hat der heute 67 Jahre alte geborene Großkrotzenburger, als er 1970 von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung wechselte. Vater Ewald Fischer war seinerzeit Ortsbrandmeister, also Feuerwehrchef - ein Amt, das er 25 Jahre lang versah. Auch die drei Brüder waren Feuerwehrmänner, das Gerätehaus lag quasi um die Ecke. »Manchmal«, so erinnert sich Fischer, »hat unsere Familie das erste Fahrzeug allein besetzt.«

Als gelernter Mechaniker bildete sich der junge Ulrich Fischer an der Ludwig-Geißler-Schule in Hanau zum Maschinenbau-Techniker weiter, bekam eine Stelle bei BBC in Mannheim und zog 1982 mit seiner Frau, die ebenfalls aus Großkrotzenburg stammt, nach Baden-Württemberg um. Bei der Feuerwehr war er da bereits Gruppenführer und wirkte bei den Kameraden in Ilvesheim im Feuerwehrausschuss, einer Art Vorstand der Einsatzabteilung, mit.

Verantwortung übernehmen sollte Fischer von da an immer wieder und auf stetig steigendem Niveau. 1990 kehrte die Familie heim an den Main: Der Stromkonzern Preußen Elektra hatte den brandschutztüchtigen Techniker engagiert, um im Kraftwerk Staudinger eine Werkfeuerwehr aufzubauen. Fischer meisterte die Herausforderung, blieb bis zur Rente Chef seiner Truppe und ließ sich Ende der 1990er-Jahre sogar zum Berufsfeuerwehrmann ausbilden.

Auch außerhalb des Kraftwerks blieb Ulrich Fischer mit Leib und Seele Feuerwehrmann - bis zuletzt im Ehrenamt. An der Landesfeuerwehrschule in Kassel absolvierte er sämtliche Lehrgänge, wurde Ausbilder für den Grund- und den Truppführer-Lehrgang im Main-Kinzig-Kreis und leitete zeitweise die Ausbildung der Kameraden im Chemikalien-Schutzanzug.

Legendär sind seine Grundlehrgänge im Kraftwerk, ab 1999 die erste Ganztagsausbildung im Kreis. Werkfeuerwehren aus ganz Hessen schickten ihre Anfänger nach Großkrotzenburg, später auch die Freiwilligen aus der Region. »Durch Ulis Hände sind Generationen gegangen«, sagt Michael Thieroff, derzeit Gemeindebrandinspektor in Großkrotzenburg.

In der Ausbildung sieht Fischer, Vater dreier Kinder und zweifacher Opa, die Essenz seines Lebenswerks. Junge Leute von 17 oder 18 Jahren, dazu engagierte Seiteneinsteiger mit 30 oder 40 gleichermaßen zu motivieren und bei der Stange zu halten, sei stets Herausforderung: »Es ist ein sehr umfangreicher Stoff.« Der Ausbilder brauche Geduld und lerne immer mit: »Wenn viele schlecht abschneiden, war ich nicht gut genug.«

Stets bewiesen hat Ulrich Fischer zudem ein Händchen für die administrative Seite - kreis-, landes- und bundesweit. Ab 1995 arbeitete er im hessischen Landebrandschutzbeirat und im Fachausschuss Technik des Landesfeuerwehrverbandes (LFV) mit. Dem Fachausschuss Ausbildung gehörte er auf Landesebene 14 Jahre, davon acht Jahre als Vorsitzender, und beim Bundesverband an. 19 Jahre war Fischer stellvertretender Vorsitzender des Werkfeuerwehrverbandes Hessen und ist seit 2015 dessen ehrenamtlicher Geschäftsführer. Nebenbei fungiert er aktuell als stellvertretender Bürgermeister in Großkrotzenburg. »Liegt an meinem Sprachfehler«, kommentiert er sein Engagement: »Ich kann nicht nein sagen.«

Oliver Klemt

Hintergrund: Klassischer Aufbau, digitale Methodik »Umfangreicher Stoff«, wie Ulrich Fischer sagt, steckt in der Feuerwehr-Ausbildung in der Tat. In Hessen können junge Leute mit 17 Jahren der Einsatzabteilung beitreten und absolvieren in der Regel nach einem Jahr den Grundlehrgang. Damit sind sie einsatzreif und bilden sich mit ersten Fachlehrgängen - Maschinist, Funk und Atemschutz-Geräteträger - auf Kreisebene für die folgende Prüfung zum Truppführer fort (Trupp: ein Führer, bis zu zwei Mann). Alle folgenden Fachlehrgänge - etwa Rettung bei Verkehrs- und Bauunfällen, Gefahrgut, Strahlenschutz - sowie die Gruppenführer-Ausbildung für das Kommando über acht Mann finden an der Landesfeuerwehrschule in Kassel statt. Weiter geht es dann mit dem Zugführer-Lehrgang (Einsatzleiter) und der Ausbildung zum Leiter einer Feuerwehr. Vermittelt werden neben technischen und taktischen Kenntnissen auch Menschenführung und Inhalte aus dem Katastrophenschutz für die Tätigkeit in höheren und überregionalen Stäben. Die Digitalisierung und Corona haben laut Fischer einen »gewaltigen Umschwung« angeschoben: Home Schooling sei auf allen Ebenen etabliert, größere Einsatzlagen würden in der virtuellen Realität trainiert. Die Gruppenführerausbildung könne inzwischen fast komplett online erfolgen. kko