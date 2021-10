Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Feuerwehrhaus-Neubau zwischen den Stadtteilen

Parlament Babenhausen: Fusionierte Wehren aus Sickenhofen und Hergershausen erhalten gemeinsames Domizil für 4,5 Millionen Euro

Babenhausen 11.10.2021

Ziemlich mittig zwischen den Ortsteilen Sickenhofen und Hergershausen ist ein neuer Feuerwehrstützpunkt geplant. Aus zwei Einsatztruppen wird dann eine.

Dafür wird die Stadt, die für den Brandschutz und damit eine schlagfertige, gut gerüstete Feuerwehr nebst Infrastruktur zuständig ist, Geld in die Hand nehmen müssen. Mit 4,57 Millionen Euro wird der geplante Neubau außerhalb (neben der Gärtnerei Wolter) grob beziffert. Die Stadt Babenhausen versucht bei dieser Investition, Fördermittel aus öffentlicher Hand zu generieren.

Handeln tut not: Bei einer Inspektion des Technischen Prüfdienstes des Landes Hessen, der im Fünf-Jahres-Turnus zur Inspektion anreist, fielen beide Spritzenhäuser in Hergershausen und Sickenhofen durch. »Eklatante Mängel wurden festgestellt«, resümiert Christian Heinemann, Fachbereichsleiter Bauwesen. »Entsprechende Ertüchtigungen sind mit hohen Kosten verbunden«, so Heinemann, erscheinen unverhältnismäßig und unwirtschaftlich: »In zwei alte, beengte Gebäude, die heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen, müsste investiert werden.«

Da die Grenze beider Ortschaften nur knapp eineinhalb Kilometer beträgt, wurde die Zusammenlegung der beiden Stadtteilfeuerwehren als gut befunden. Im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren ist das gemeinsame Feuerwehrhaus bereits beschlossen.

Den nötigen Grundstücksankauf von etwa 5760 Quadratmetern beschloss das Stadtparlament in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. 23.040 Euro - vier Euro pro Quadratmeter - soll die Fläche kosten, die sich im Besitz des Zweckverbands Gruppenwasserwerk Dieburg befindet. Hier wurde bereits Verkaufsbereitschaft signalisiert.

Die Lage des neuen Feuerwehrstützpunkts ist ein räumlicher Kompromiss. Denn in beide Richtungen muss gewährleistet sein, dass die in Hessen vorgeschriebenen Hilfsfristen eingehalten werden können.

Babenhausen, das im Zuge der Gebietsreform 1971 zunächst die Gemeinden Harpertshausen, Langstadt und Harreshausen eingliederte und abschließend auch Hergershausen und Sickenhofen eingemeindet wurden, hat eine historisch begründete Infrastruktur: In den bis dato unabhängigen kleineren Gemeinden waren gewachsene Strukturen, vom Vereinswesen über Bürgerhäuser bis zur Feuerwehr. Mit der Fusion der Wehren aus Sickenhofen und Hergershausen an einem gemeinsamen Stützpunkt, die auf beiden Seiten begrüßt wird, betritt man Neuland. »Ein Meilenstein«, meint Stadtverordnetenvorsteher Ingo Rohrwasser.

Für die Schlagfertigkeit der betroffenen Wehren wäre es ein wichtiger Zukunftsschritt: Denn bei der Tagesalarmbereitschaft stoßen die ehrenamtlichen Helfer und Retter an Grenzen. »Beide Stadtteilfeuerwehren haben inzwischen massive Probleme bei der Gewährleistung der notwendigen Tagesalarmstärke, sodass die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrück- und Einsatzzeiten auf Dauer nicht mehr sichergestellt werden können«, berichtet Bürgermeister Dominik Stadler. Auch zur Sicherung des Brandschutzes macht die Zusammenlegung also Sinn.

Die Aufstellung des Bebauungsplans »Feuerwehr West« wurde einstimmig beschlossen und auch für die erforderlichen 50.000 Euro für das Planungsverfahren gab es im Parlament grünes Licht.

Ursula Friedrich