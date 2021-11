Feuerwehr-Neubau entsteht

Spatenstich: Fusionierte Wehr »Freigericht Nord« erhält Domizil in neuem Ortsquartier

Freigericht 23.11.2021 - 19:26 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim Spatenstich zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses von links - stellvertretender KBI Christian Hinrichs, KBI Markus Busanni, Architekt Michael Kopp, Bauamtsleiter Bernd Dassinger, Bürgermeister Albrecht Eitz, stellvertretender Wehrführer Florian Aul und GBI Harald Hellenbrandt. Foto: Otto Grünewald

Neben einer Wohnbebauung sind eine neue Kindertagesstätte und ein neuer Feuerwehrstandort die beiden Herzstücke. Der Spatenstich für das Quartier der ?Freiwilligen Feuerwehr Freigericht Nord? fand am Dienstagvormittag statt.

Von den aktuell 165 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern in Freigericht werden laut Gemeindebrandinspektor Harald Hellebrandt zukünftig 55 dort stationiert sein, in den nächsten beiden Jahren sollen außerdem neun Nachwuchskräfte in die Einsatzabteilung aufrücken. Und: In Freigericht hat die Corona-Zeit nicht für eine Abkehr von der Feuerwehr gesorgt, laut Hellenbrandt konnten sogar Quereinsteiger für den Dienst gewonnen werden. »Uns ist es besonders wichtig, dass den ehrenamtlichen Einsatzkräften die bestmöglichen Arbeitsplätze zur Verfügung stehen« - laut Kreisbrandinspektor Markus Busani werden diese Standards am neuen Standort erfüllt.

Drei Millionen Euro

Knapp drei Millionen Euro hatte die Gemeinde beim Beschluss im Juni 2019 für den Neubau eingeplant, angesichts der Entwicklung der Baupreise dürfte dieser Betrag allerdings kaum zu halten sein. Politisch liefen die Beschlüsse bislang zudem nicht geräuschlos: Die CDU hatte in der jüngsten Gemeindevertretersitzung die späte Vorlage der Pläne kritisiert, die Grünen waren vom Einbau von Gasheizungen sowohl in Feuerwehr- als auch in Kita-Neubau negativ überrascht.

Möglich gemacht hatte die neue »Feuerwehr Nord« in Freigericht der freiwillige Zusammenschluss der bisherigen Ortsteilwehren in Bernbach und Altenmittlau. Nach jahrelanger Zusammenarbeit im Jugendbereich wurde Ende Januar 2020 die Fusion beschlossen.

Die mitten in den Ortskernen gelegenen alten Feuerwehrhäuser sollen einer neuen Nutzung zugeführt werden. Der Löschzug der Feuerwehr Nord wird mit den beiden Ortsteilen und dem Gewerbepark Birkenhain für insgesamt 4.500 Menschen zuständig sein. Für Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) ein Meilenstein: »Gemeinsam mit dem Neubau der fünfgruppigen Kindertagesstätte entsteht zwischen den beiden Ortsteilen ein echtes Zukunftsprojekt.«?

ANDREAS ZIEGERT