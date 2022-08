Festlicher Auftakt der Sommerlichen Musiktage Hof Trages

Im Überblick: Restprogramm der Sommerlichen Musiktage

»Barocchissimo« mit dem Corelli-Ensemble am heutigen Donnerstag, 4. August, in der Schlosskapelle Hof Trages, 20 Uhr.

The World Famous Glenn Miller Orchestra directed bei Will Saldon am Freitag, 5. April, Schlosspark-Open-Air Hof Trages, 20 Uhr.

»Grenzenlos« mit La Finesse und Band, Schlosspark-Open-Air, Samstag, 6. August, 20 Uhr.

Traditioneller Abschluss: »Sommerabend-Klassik« mit dem Main-Kinzig-Kammerorchester (Leitung: Helmuth Smola) am Sonntag, 7. August, 20 Uhr Schlosspark-Open-Air.

Informationen im Internet: www.musiktage-trages.de