Fast jeder Zweite hat die Erstimpfung erhalten

Corona-Impfung: Zwischenstand aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg - Beim Hausarzt Astra-Zeneca für alle

Auch wenn der ganz große Turbo noch nicht gezündet ist, die Impfstoffe ein rares Gut bleiben und mancher seit Wochen auf den ersten Pieks wartet: Mit den Corona-Impfungen geht es deutschlandweit spürbar voran, auch im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Seit der letzten Mai-Woche lässt sich das Bild durch zusätzliche Zahlen des Hessischen Sozialministeriums auch für den Landkreis noch klarer zeichnen. Ein Überblick.

• Zahl der Impfungen: Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat 298 000 Einwohner. In die Arme seiner Einwohner sind laut den aktuellsten Erhebungen (Stand Ende der letzten Mai-Woche, alle Berechnungen ohne Montag, 31. Mai) 161 686 Impfdosen gewandert. Pro Woche kommen derzeit rund 16 000 Impfungen hinzu - zur einen Hälfte in den Praxen und zur anderen in den beiden Impfzentren in Reinheim und Pfungstadt.

Der Landkreis hat in seinen beiden Impfzentren bis Ende Mai 72 497 Erst- und 28 336 Zweitimpfungen durchgeführt. Anfang des Jahres verabreichten mobile Teams außerdem 7960 Impfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Noch einmal 7960 Impfungen erhielten Landkreis-Einwohner bis Ende Februar im Impfzentrum der kreisfreien Stadt Darmstadt, das in Zeiten zunächst spärlicher Impfstoff-Lieferungen den Landkreis mitimpfte. Die neuste Zahl kommt aus Wiesbaden: Laut Sozialministerium haben die Arztpraxen im Kreis Darmstadt-Dieburg bis Ende der letzten Mai-Woche 44 933 Spritzen gesetzt. Diese Zahl wird vom Ministerium wöchentlich aktualisiert und veröffentlicht.

Die Quote der Erstgeimpften liegt im Landkreis derzeit bei rund 45 Prozent der Einwohner. Den vollständigen Impfschutz haben rund zehn Prozent der Darmstadt-Dieburger erhalten.

• Verwendete Impfstoffe: Verimpft werden in den Impfzentren die Impfstoffe von Biontech, Moderna, Astra-Zeneca und Johnson & Johnson. Bei Johnson & Johnson ist im Gegensatz zu den drei anderen Vakzinen nur eine Impfung nötig, weshalb diese stets direkt der Zahl der Zweitimpfungen zugerechnet wird. In Reinheim erfolgen die meisten Erstimpfungen mit Moderna, in Pfungstadt mit Biontech. Astra-Zeneca wird dort - anders als in den Arztpraxen, wo »Astra« derzeit dominiert - nur noch für Zweitimpfungen verwendet.

• Priorisierung und Sonderfall Astra-Zeneca: Aktuell ist man im Landkreis in die Priorisierungsgruppe 3 vorgestoßen. Dazu zählen Männer und Frauen der Altersgruppe 60 bis 69, »medizinisch vorbelastete« Personen, aber auch Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter im Lebensmittel-Einzelhandel. Für den Impfstoff Astra-Zeneca kann sich - ausschließlich beim Hausarzt - inzwischen jeder bemühen, auch unter 60 Jahren. Wegen sehr seltener, aber gravierender Nebenwirkungen dieses Impfstoffs bei jüngeren Menschen ist dafür neben der persönlichen Risikoabwägung ein ärztliches Aufklärungsgespräch Voraussetzung.

• Weiterer Betrieb der Impfzentren: Obwohl gerade viele Hausärzte im Landkreis berichten, potenziell noch deutlich mehr Kapazitäten für Corona-Impfungen zu haben und diese günstiger und unbürokratischer vergeben und durchführen zu können als Land und Kreis, plant der Landkreis weiter eine Koexistenz von Impfungen in den Praxen und in seinen beiden Impfzentren. Diese könnten noch bis September in Betrieb bleiben. Erhofft wird bis Spätsommer ein 80-prozentiger Anteil geimpfter Bewohner. Dazu müssten voraussichtlich auch Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren in die Gruppe der Impflinge aufgenommen und zu einem signifikanten Prozentsatz erreicht werden.

Hintergrund: Buchungsportal »Ärmel hoch im LaDaDi« Während sich beim Hausarzt (und teils auch bei Fachärzten) jeder der gerade geimpften Priorisierungsgruppe - sowie bei Astra-Zeneca schon jetzt alle ab 18 Jahren - auf kurzem Weg telefonisch oder per E-Mail um einen Termin bemühen kann, läuft die Terminvergabe in den hessischen Impfzentren ausschließlich über das Land. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg gibt es seit Mitte April und derzeit für die Priorisierungsgruppen 1, 2 und 3 aber die zusätzliche Möglichkeit, sich über das Buchungsportal »Ärmel hoch im LaDaDi« auf eine Nachrückerliste der beiden Impfzentren setzen zu lassen. Bleiben dort unerwartet Dosen übrig, weil Personen ihre Termine unentschuldigt sausenlassen, können spontane Impfberechtigte diese Termine kurzfristig nachbesetzen. Dies ist bis Ende Mai mehr als 3000-mal geschehen. Für die Nachrückerliste haben sich bislang 20 000 Menschen registriert. Wie die Nachrückerliste genau funktioniert, kann man im Internet auf perspektive.ladadi.de/nachruecker-liste nachlesen. ()