Fast elf Milliarden Euro aus Erbschaften und Schenkungen in Hessen

Anstieg durch Steuererleichterungen

Wiesbaden 27.09.2022 - 15:42 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Symbolbild: Erbschaft und Schenkungen.

Aus Erbschaften und Schenkungen haben Menschen in Hessen insgesamt rund 10,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 erhalten. Damit waren die Vermögensübertragungen mehr als doppelt so hoch wie im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Der starke Anstieg resultiere aus großen Schenkungen, die einer Steuerbefreiung nach dem Erbschaftsteuergesetz unterlagen. Nach Paragraf 13a des Gesetzes sind ein übertragenes Betriebsvermögen oder Anteile an Kapitalgesellschaften vor der Besteuerung geschützt.

Für den hessischen Landeshaushalt ergaben sich nach Angaben der Statistiker im Jahr 2021 aus der Erbschaft- und Schenkungsteuer Einnahmen in Höhe von 802 Millionen Euro (plus 2,1 Prozent). Rund drei Viertel dieser Steuereinnahmen seien auf Erbschaften durch Todesfälle zurückzuführen gewesen. Ein Viertel der Einnahmen habe aus Schenkungsfällen zu Lebzeiten resultiert.

dpa/lhe