Fahrplanwechsel in Main-Kinzig: Ausnahmen werden zur Regel

Nahverkehr: Angebotserweiterungen zum Neun-Euro-Ticket bleiben bestehen

Hanau 07.12.2022 - 14:16 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf den Linien MKK 82 und 83 wird die im Aktionszeitraum erfolgte Angebotsausweitung am Wochenende und an Feiertagen ebenfalls in den Regelverkehr überführt. Somit ist keine Bestellung eines Anruf-Sammel-Taxis (AST) mehr erforderlich. Der Ringverkehr der Linien MKK 82/83 oder MKK 83/82 wurde mit der Linie MKK-81 von und nach Wächtersbach verknüpft. Die AST-Frühfahrten sowie die Spätfahrten an Samstagen und an Sonntagen bleiben bestehen.

Zum Fahrplanwechsel erfolgt außerdem die Anbindung der Lidl-Zentrale in Erlensee mit der Linie MKK 54.

Innerhalb der Gemeinden Ronneburg und Neuberg können ab 1. Januar Erwachsene für einen Euro fahren, Kinder für 80 Cent. Bei der Regionalbuslinie X95 zwischen Büdingen und Frankfurt Bergen-Enkheim werden Taktlücken gefüllt und der Betrieb ausgeweitet. Der letzte Bus erreicht um 23:24 Uhr den Bahnhof Büdingen. Sonntagsabends fahren weitere Busse von Bergen-Enkheim nach Büdingen.

Josef Pömmerl