Fahrbahnerneuerung zwischen Groß-Umstadt und Dieburg

Darmstadt-Dieburg 02.10.2022 - 13:44 Uhr < 1 Min.

Die gesamte Maßnahme werde an acht aufeinanderfolgenden Wochenenden abgewickelt und voraussichtlich bis Ende November dauern. Die Verkehrsregelung an diesen Wochenenden erfolgt laut Hessen Mobil unter halbseitiger Sperrung mit Einbahnregelung in Richtung Dieburg. Diese tritt jeweils Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in Kraft und endet am darauffolgenden Montagmorgen gegen 5 Uhr. Eine Umleitung der Gegenrichtung wird jeweils beschildert. Eine Umleitung für den Radverkehr wird ebenfalls beschildert.

jo