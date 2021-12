Expressbus über Ländergrenze hinweg

Personennahverkehr: Zum Fahrplanwechsel gibt es Verbesserungen im Raum Babenhausen/Bachgau

Babenhausen 05.12.2021

Das gesamte Linienpaket war Bestandteil einer europaweiten Ausschreibung der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (Dadina), die das Groß-Umstädter Busunternehmen Jungermann für sich entscheiden konnte. Herausragende Neuerung im Busverkehr ist die neue, als »Expressbus« bezeichnete Linie »BG1« zwischen Kleinwallstadt im Kreis Miltenberg und der S-Bahn-Station Dudenhofen. Über ihren Verlauf hatte unser Medienhaus im Vormonat bereits ausführlich berichtet. Sie ersetzt zwischen Babenhausen und Dudenhofen die bisherige Linie K86, die derzeit nur stündlich verkehrt. Zwischen Babenhausen und Dudenhofen werden montags bis freitags nach 9 Uhr Zwischenfahrten eingelegt, so dass sich auf diesem Abschnitt in beiden Richtungen dann ein Halbstundentakt ergibt. Die Busse dieser Linie verkehren sonntags allerdings nur zwischen Kleinwallstadt und Babenhausen.

Diese neue Linie bezeichneten RMV-Geschäftsführer Kurt Ringat, Miltenbergs Landrat Marco Scherf und der Aschaffenburger Landrat Alexander Legler kürzlich vor Pressevertretern in Babenhausen als gutes Beispiel einer länderübergreifenden Zusammenarbeit. Als Pluspunkt wurden außerdem auch die Zuganschlüsse am Bahnhof Babenhausen in Richtung Hanau und Darmstadt genannt. Diese würden tatsächlich bestehen, wenn die aus Richtung Kleinwallstadt am Bahnhof Babenhausen eintreffenden Busse den Taktknoten zur vollen Stunde erreichen würden. Dies tun die Busse im Samstag- und Sonntagsplan, indem sie in Babenhausen immer um die Minute 52 ankommen und zur Minute 04 in Richtung Kleinwallstadt starten.

Wochentags klappt es mit den Zuganschlüssen allerdings nicht. Die Busse aus Kleinwallstadt treffen dann schon zur Minute 41 in Babenhausen ein, was eine Wartezeit bis zur nächsten Zugabfahrt von fast 20 Minuten nach sich zieht. Genauso lange beträgt die Wartezeit vom Zug auf den Bus in der Gegenrichtung.

Der 12. Dezember ist auch der Tag des Fahrplanwechsels im Schienenverkehr. Zu diesem Zeitpunkt ändert sich auf den Bahnstrecken im Altkreis Dieburg vorerst nichts. Für die Odenwaldbahn sind jedoch zusätzliche Fahrzeuge bestellt worden. Der RMV geht davon aus, dass diese bis zum Sommer nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Ab 27. August 2022 sollen die die durchgehenden Expresszüge über Hanau nach Frankfurt dann stündlich statt bisher zweistündlich verkehren.

Ernst Bäppler

Im Überblick: Weitere Änderungen Neu ist die Linie BA4 vom Bahnhof Babenhausen bis zu den Haltestellen »Kaserne« und »Aschaffenburger Straße«. Sie verkehrt wochentags halbstündlich sowie samstags und sonntags stündlich. Es ist geplant, sie im Zug der fortschreitenden Entwicklung des Wohnquartiers »Kaisergärten« durch die neuen Quartiere zu leiten. Neu ist auch die Linie BA3, die anstelle der bisherigen Linie K66 den Stadtteil Harreshausen bedient, und zwar jetzt auch samstags. Im halbstündlichen Wechsel fahren die Busse dieser Linie auch ins Wohngebiet »Babenhausen Ost«. Dieses wird ebenfalls auf einer abweichenden Route durch die Linie BA2 bedient. Sie entspricht der bisherigen Linie K66, ist aber jetzt auch samstags und sonntags unterwegs. Im Zusammenwirken der Linien BA2 und BA3 ergibt sich wochentags ins Wohngebiet Ost sogar ein Halbstundentakt. Schaafheim und Babenhausens südliche und westliche Stadtteile sind bisher durch die Linie K65 mit der Kernstadt verbunden. Sie wird umbenannt in BA1 und weitet ihre Betriebszeit bis 21.30 Uhr aus. Die Busse verkehren künftig auch sonntags, und zwar im Zweistundentakt. Umbenannt in BG 2 und BG 3 werden auf hessischem Gebiet die beiden Buslinien von Babenhausen über Schaafheim nach Aschaffenburg. Bis auf Zusatzfahrten nach und von Mosbach im Schülerverkehr bleiben die Fahrpläne unverändert. Gemeinsam mit der neuen Buslinie Kleinwallstadt - Dudenhofen ergeben sich wochentags zwischen Schaafheim und dem Babenhäuser Bahnhof drei Fahrtmöglichkeiten pro Stunde und Richtung. eb