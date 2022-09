"Etwas enttäuschende Bilanz"

Strandbad Spessartblick: Betreiber BSD hat mit mehr Gästen in Großkrotzenburg gerechnet

Großkrotzenburg 26.09.2022 - 15:32 Uhr 1 Min.

Haben Gänse am Strandbad Spessartblick für weniger Besucher gesorgt als erhofft? Der Betreiber glaubt nicht, dass das der Fall war. Foto: Per Bergmann

Gemessen am Wetter waren die Bedingungen für eine erfolgreiche Badesaison aus Sicht der Badbetreiber in diesem Sommer ideal. In der vergangenen Woche setzte dann der Regen ein, BSD schloss das Strandbad Spessartblick deshalb etwas früher als ursprünglich geplant. "Vom Wetter her war es eines der besten Jahre seit langem", stellt Cihan Virit, Standortleiter von BSD fest.

Obwohl das Bad erst Mitte Juni, zwei Wochen nach dem angekündigten Saisonstart, seine Türen öffnete, seien "im Juni mehr Besucher an den See gekommen als im Juli und August", erklärt Virit. Den leichten Rückgang in Sachen Besucherzahlen habe er auch bei anderen Bäderbetrieben beobachtet. "So richtig erklären kann ich das aber nicht", ist Virit etwas ratlos.

Auch wenn bisher keine Zusammenfassung der genauen Besucherzahlen vorliege - mit Blick auf das gute Wetter werde BSD "sicherlich eine etwas enttäuschende Bilanz" ziehen müssen. Am Ende habe es in diesem Jahr zwar immer noch mehr Besucher an den See gezogen als im Jahr zuvor. "Im letzten Jahr war das Wetter aber auch deutlich schlechter." Und das sei erfahrungsgemäß der wichtigste Faktor für einen erfolgreichen Badebetrieb.

Sind die Gänse schuld?

Ob vielleicht das Problem mit Gänsen und ihren Hinterlassenschaften an den Seen in Region schuld sei, dass es im Laufe der Saison nach und nach weniger Menschen ans Strandbad zog? "Das glaube ich nicht", stellt Virit klar. Zwar habe es vereinzelte Beschwerden über Gänsekot auf der Liegewiese und am Strand gegeben, aber "wegen der ausgetrockneten Wiesen waren es im Juli und August immer weniger Tiere, weil sie hier weniger Futter gefunden haben". Die Besucherzahlen seien in dieser Zeit dennoch rückläufig gewesen.

Eine betriebswirtschaftliche Bilanz werde BSD erst am Ende des Jahres ziehen, "im Herbst werden noch Kosten auf uns zukommen - für Laubarbeiten auf dem Gelände und dem Parkplatz". Als Betreiber des Bades ist BSD sowohl für die Geländepflege als auch für die Verkehrssicherung zuständig. Das Privatunternehmen, das zudem Dienstleister für weitere Schwimmbäder in der Region ist, betreibt das Strandbad in Großkrotzenburg mittlerweile im fünften Jahr.

