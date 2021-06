Erster jüdischer Abi-Jahrgang in Frankfurt seit 1939

Jüdisches Leben in Deutschland

Ein Abiturzeugnis in der üblichen Papierform.

»Der erste Abiturjahrgang an einer jüdischen Schule seit 1939 ist ein Zeichen des blühenden und selbstbewussten jüdischen Lebens in unserer Stadt«, sagte ein Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde, Harry Schnabel. Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sprach laut Mitteilung der jüdischen Gemeinde im Vorfeld der Abiturfeier von einem »wunderbaren Ereignis«. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sagte laut Mitteilung: »Niemand kann je wieder gut machen, was die Nationalsozialisten verbrochen haben. Auch nicht, dass sie diese Schule geschlossen haben.«

Die Vorgängerschule, das «Philanthropin» (auf Deutsch: Stätte der Menschlichkeit) bestand von 1804 bis zur Schließung durch die Nationalsozialisten 1942. Es war es die größte und am längsten bestehende jüdische Schule in Deutschland.

