Ermittlungen gegen früheren Grundschuldirektor wegen Kindesmissbrauch

46-Jähriger in U-Haft

Frankfurt 05.01.2022 - 09:37 Uhr

Foto: picture alliance / Uwe Zucchi/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der 46-Jährige sitze seit Mitte Dezember in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch. Die Ermittlungen seien noch in einem frühen Stadium. Ob es in seiner früheren Funktion als Direktor einer Grundschule zu Missbrauchstaten gekommen sei, sei Bestandteil der Ermittlungen. Zuvor hatte «Osthessen News» berichtet.

dpa