Ermittlern gelingt Schlag gegen Darknet-Foren mit Kindesmissbrauch

Internetkriminalität in Hessen

Frankfurt/Wiesbaden 16.12.2022 - 10:36 Uhr < 1 Min.

ILLUSTRATION - 26.04.2019, Hessen, Rüsselsheim: Die beleuchtete Tastatur eines Laptops spiegelt sich im Bildschirm. Ermittlern ist ein Schlag gegen Internetforen im Darknet mit Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern geglückt. Dies bestätigte am Freitag ein Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Hessen. (zu dpa: "Ermittlern gelingt Schlag gegen Darknet-Foren mit Kindesmissbrauch") Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Ermittlern ist ein Schlag gegen Internetforen im Darknet mit Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern geglückt. Dies bestätigte am Freitag ein Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Hessen. Nach Recherchen des Westdeutschen Rundfunks (WDR) und des Norddeutschen Rundfunks (NDR) sind der 21-jährige Hauptadministrator der Plattformen aus Sachsen, ein 44-Jähriger aus Niedersachsen und ein 45-Jähriger aus Schleswig-Holstein im November und Dezember in Deutschland festgenommen worden. Ein weiterer Beschuldigter sei in Brasilien gefasst worden.

Das Bundeskriminalamt (BKA) ermittelt den beiden Sendern zufolge im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Den Festgenommenen würden die Ermittler bandenmäßige Verbreitung von Material mit sexuellem Missbrauch von Kindern vorwerfen. Das BKA ermittle seit Monaten. Die beiden Foren im Darknet seien mittlerweile blockiert.

dpa