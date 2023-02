Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Energie im Blick: Schaafheimer Verwaltung spart 2022 im Vergleich zum Vorjahr rund 20 Prozent ein

Gasverbrauch: Mitarbeiter des Bauamts untersucht Bilanzen der kommunalen Liegenschaften

Schaafheim 07.02.2023 - 10:11 Uhr 1 Min.

Schon vor Jahren ist auf dem Dach der Schaafheimer Kulturhalle (links) eine Photovoltaik-Anlage installiert worden. Nun soll die Sporthalle (rechts) folgen.

»Das ist nicht alles hausgemacht, denn zum Teil ist das natürlich auch mit dem sogenannten 19-Grad-Erlass zu tun, der seit September 2022 gilt«, räumt Schaafheims Bürgermeister Daniel Rauschenberger ein. »Und mit ungewöhnlichen Wärmeperioden in der zweiten Hälfte des Jahres.«

Neben diesen allgemeinen Rahmenbedingungen hat das Energiesparen in Schaafheim aber auch einen Namen: Reginald Kowalski. Der ist April 2022 Mitarbeiter der Bauabteilung in der Schaafheimer Gemeindeverwaltung. Zu seinem Arbeitsfeld gehört die Betrachtung kommunaler Liegenschaften unter den Gesichtspunkten der energetischen Bilanzen und des Nutzerverhaltens - was natürlich zusammenhängt.

Heizungssteuerung dem Nutzerverhalten anpassen

In Sporthallen gilt ja eigentlich schon lange die Maxime: Der Letzte macht das Licht aus. »Aber manchmal ist es ja auch geboten, die Nutzer daran zu erinnern, denn manchmal führt ja auch eingefahrene Nachlässigkeit zu Mehrverbrauch von Energie.«

Kowalski ist es auch ein Anliegen, die Heizungssteuerung dem Nutzerverhalten anzupassen. Rauschenberger nennt ein Beispiel aus dem Rathaus. Dort schließt sich das Bürgerhaus Löwen an den Hauptbau an, und die Verwaltung nutzt den Saal im Obergeschoss nur selten. »Deshalb ist dort jetzt die Heizung grundsätzlich aus und an den Toren hängen Hinweisschilder, dass diese geschlossen zu halten sind.

Kowalskis Untersuchungen münden gelegentlich in Überlegungen zur Änderung der »Hardware«. So wird erwägt, die Warmwasserversorgung der Kulturhalle von der gasbetriebenen Gesamtanlage für die Kultur- und Sporthalle abzukoppeln und Durchlauferhitzern zu überlassen, die just dann anspringen, wenn tatsächlich warmes Wasser gebraucht wird.

Glasbausteine durch gedämmte Fenster ersetzen

Ein anderes »Hardware«-Projekt ist der Ersatz der Glasbausteine in der Mehrzweckhalle Mosbach durch besser gedämmte Fenster. »Das haben wir schon länger im Blick, aber dieses Jahr fliegen sie wirklich raus«, verspricht Rauschenberger.

Die Energiewende soll auch auf kommunaler Ebene ein Stück vorangebracht werden. Dazu gehört die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle, für die 195.100 Euro im aktuellen Haushalt stehen.

Aber bei allen Bemühungen: »Finanziell entlastet hat das den Gemeindehaushalt aufgrund der Energiekostenexplosion nicht. Die Maßnahmen konnten jedoch die Preissteigerungen etwas abfedern«, teilt der Bürgermeister mit. Für das aktuelle Jahr schlagen sich die erwarteten Mehrkosten mit einem Zuwachs von 200.000 Euro auf der entsprechenden Haushalts-Position nieder.

Klaus Holdefehr