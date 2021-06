Endlich wieder fließendes Wasser für Eli­sa­beth De­berts­häu­ser in Lang­stadt

Durch vielfältige Unterstützung ist der Bau möglich geworden

Babenhausen 04.06.2021 - 18:39 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach einem dreiviertel Jahr endlich wieder fließend Wasser. Große Freude bei Elisabeth Debertshäuser. Foto: Klaus Holdefehr Außerhalb. Diese Adresse von Elisabeth Debertshäuser bedeutet: Für einen neuen Wassersanschluss muss sie selbst aufkommen. Jetzt haben ihr aber viele Unterstützer dabei geholfen. Foto: Klaus Holdefehr

Die Jungs haben sich rangehalten. Und am Mittwochabend konnte die 70-jährige Rentnerin, die von der Grundsicherung lebt, alle Wasserhähne aufdrehen, um zu prüfen, ob diese auch wirklich wieder funktionieren. Sie tun es, und es wurde ein feierlicher Abend. »Ich bin überglücklich«, sagt sie, »und einen Sekt habe ich getrunken.«

Dass nun eine Geschichte, die so verfahren war, dass eine Lösung zunächst nicht in Sicht kommen wollte, ein Happy End gefunden hat, ist auch der medialen Berichterstattung zu verdanken - vor allem aber der Unterstützung durch viele engagierte Menschen. Aufmerksam gemacht durch den Hinweis eines Lesers hat im vergangenen Jahr ein Mitarbeiter dieser Zeitung Elisabeth Debertshäuser besucht, um zu erfahren, was da eigentlich los ist. Der ZVG hatte der Frau schon vor einigen Monaten das Wasser abgedreht und nun damit gedroht, demnächst auch die Notversorgung mit 30-Liter-Flaschen Trinkwasser einzustellen.

Andere Medien zogen nach, der öffentliche Druck und die Bitte des Kreis-Sozialamts reichten, um wenigstens dieses Drohszenario abzuwenden. Wolfram Wittwer, technischer Betriebsleiter des ZVG, hatte es damit begründet, dass statt eines dauerhaften Provisoriums ja irgendwann eine dauerhafte Lösung her müsse. In Form einer neuen Wasserleitung. Für die Elisabeth Debertshäuser Kosten von 15.000 bis 20.000 Euro hätte tragen sollen. Unerschwinglich für die 70-Jährige.

Die Versorgung von Kunden im Außenbereich gehört nicht zu den Grundaufgaben in der Satzung des ZVG. Jeder Aussiedlerhof muss für die »last Mile« seines Wasseranschlusses selbst aufkommen. Familie Debertshäuser hat das Anwesen vor mehr als 50 Jahren von der Bahn erworben - inklusive der Wasserleitung mit Verbindung nach Langstadt, verlegt direkt neben dem Bahndamm. Ein Leck mit entsprechendem Wasserverlust hatte das ZVG bewogen, den Schieber zu schließen. Die Havarie konnte zwar geortet werden, aber um Reparaturarbeiten durchzuführen, wäre eine Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG notwendig gewesen, was sich als äußerst schwierig erwies.

Blieb nur die Option einer neuen Leitung mit neuer Streckenführung - so wie sie jetzt verlegt worden ist: gute fünf Meter vom Bahndamm abgerückt, am Ostrand eines wenig genutzten Feldwegs. Dazu bedurfte es aber einer Lösung des Kostenproblems - faktisch jetzt nicht nur einer, sondern vieler kleiner Lösungen, die im Zusammenwirken die Summe tragbar gemacht haben.

In einem ersten Schritt hat die Sozialbehörde des Landkreises einen Förderbetrag zugesagt. Anfangs hatte sie sich mit dem Argument dagegen gewehrt, die Finanzierung einer Wasserversorgungsleitung gehöre ja wohl nicht zu ihren durch die Sozialgesetzgebung vorgegebenen Aufgaben.

Dann war da Pfarrer Ferdinand Winter von der katholischen Kirchengemeinde St. Josef Babenhausen. Dort ist Debertshäuser eine gute Bekannte. »Sie kocht regelmäßig im Team der Tafel für unsere Sozialhilfeempfänger und singt im Kirchenchor«, berichtet der Pfarrer, der eine Spendensammlung angestoßen hat. Über 4000 Euro sind so zusammengekommen.

Im ZVG wurde die Verlegung der Leitung zu einem Azubi-Projekt und war auf diese Weise deutlich kostengünstiger umzusetzen. »Die große Spendenbereitschaft vieler, insbesondere der Langstädter Bürger, Verwandter sowie die Bereitschaft unserer Azubis und ihres Ausbilders Markus Schimpf haben eine Lösung ermöglicht, wo es eigentlich keine Lösung gab«, freut sich Wittwer in einer Mail und schließt: »Auch vom Wasserwerk ein großes Dankeschön an alle Spender.«

Es könnten noch ein paar mehr werden. Elisabeth Debertshäuser hatte nämlich einen Eigenanteil von 1700 Euro aufzubringen, den sie sich innerfamiliär geliehen hat und nun in 50-Euro-Raten abstottert.

Klaus Holdefehr