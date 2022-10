Eltern fordern: Schulweg sicherer machen

Verkehr: Verkehrssituation in Kleestädter und Schaafheimer Straße heikel - Unterschriften-Aktion

Schaafheim 27.10.2022 - 13:25 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Viele stammen von Familien mit kleinen Kindern, die erst vor Kurzem in den Ort gezogen sind, der von der Kleestädter Straße, die im Verlauf in die Schaafheimer Straße übergeht, praktisch in zwei Hälften geteilt wird. Gleich, auf welcher Seite sie wohnen - die Kinder müssen auf ihrem Schulweg in jedem Fall einmal die Straße queren. Entweder auf dem morgendlichen Weg zur Bushaltestelle oder mittags auf dem Nachhauseweg.

Die Verkehrssituation sei aus mehreren Gründen heikel, finden die Eltern. Problem Nummer eins: kurz vor der Haltestelle beschreibt die Straße eine Kurve, weshalb heranfahrende Autos erst spät erkannt werden. Vor allem von Kindern, die den Straßenraum wegen ihrer geringen Körpergröße kaum überblicken und Geschwindigkeiten schlecht einschätzen können. Deshalb sei die Geschwindigkeit ein weiteres Problem, sagen die Eltern.

Auf der gesamten Straßenlänge gilt Tempo 50. Das sei zu schnell, um noch rechtzeitig bremsen zu können, wenn ein Kind über die Straße läuft. Besonders in Richtung des nördlichen Ortsausgangs, unweit der Kirche, müsse das Tempo auf 30 Stundenkilometer begrenzt werden. Denn dort darf - Problem Nummer drei - auf beiden Seiten der Straße geparkt werden. Dadurch wird nicht nur die Durchfahrt enger, sondern auch der Gehweg ist an manchen Stellen kaum noch passierbar.

Und so geschah das, was viele Schlierbacher schon seit langem befürchtet haben. Ein Kind wurde beim Versuch, an dieser Engstelle die Straße zu überqueren, von einem Auto touchiert. "An einer Stelle war der Gehweg so eng, dass meine Tochter kaum durchkam. Deshalb hat sie an dieser Stelle die Straßenseite gewechselt, als gerade ein Auto heranfuhr. Die Autofahrerin hat sie zu spät gesehen", schildert Nicole Bender den Unfall ihrer achtjährigen Tochter Finja. Zum Glück sei sie nur leicht verletzt worden. Umso heftiger sei der Schock gewesen - für Finja, ihre Eltern und die Autofahrerin.

Jenes Ereignis in der Vorwoche machte eine schon vor Jahren vom Schlierbacher Ortsbeirat gestellte Forderung wieder aktuell. "Wir haben uns schon vor Jahren für Verbesserungen eingesetzt, wie eine Temporeduzierung, Zebrastreifen oder versetzte Ortsschilder, damit die Autofahrer schon vor der Ortseinfahrt langsamer werden", erzählt Ortsvorsteher Reinhard Selzer.

Doch für jede dieser Maßnahmen ist der Rahmen sehr eng gefasst und müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Denn die betreffende Straße ist eine Landesstraße und dient laut Gesetz vorwiegend dem durchgehenden Verkehr. Entsprechend ist die Verkehrsbehörde Hessen Mobil zuständig. "Die Gemeinde hat hier kaum eine Handhabe", bedauert der Ortsvorsteher. Lediglich an der Parksituation könne die Gemeinde etwas ändern. Daran werde auch gearbeitet, indem nach und nach das Parkraumkonzept für Schaafheim und die Ortsteile umgesetzt wird.

Zuletzt habe der Ortsbeirat 2020 einen Anlauf unternommen, um die Straße sicherer zu machen. Doch den Begehungen mit Behördenvertretern folgte Ernüchterung. Die Bushaltestellen seien aus beiden Richtungen gut einsehbar, die Aufstellflächen ausreichend, das Unfallgeschehen sei unauffällig, so die Polizei. "Auch der Unfall, den Finja hatte, wird nicht in der Statistik auftauchen, weil sie nicht schwer verletzt wurde", sagt Natascha Rechtsteiner. Auch wenn die Chancen auf verkehrsberuhigende Maßnahmen gering sind, haben die Eltern die Unterschriftenliste an Hessen Mobil weitergeleitet.

Melanie Schweinfurth