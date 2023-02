»Ein neues Stück Willkommenskultur«

Kommunalmarketing: Freigericht führt Gutscheinheft für Neubürger ein - Begrüßungsgeschenk von Gemeinde, Gewerbe und Vereinen

Freigericht 07.02.2023 - 18:06 Uhr 1 Min.

Teilnehmende Gewerbetreibende und Mitarbeiter der Verwaltung um Bürgermeister Albrecht Eitz (Mitte) präsentieren das Neubürger-Gutscheinheft. Foto: Per Bergmann

Das Gutscheinheft sei als »gemeinsame Begrüßung von Gemeinde, Gewerbe und Vereinen« zu verstehen, erklärte Freigerichts Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) bei der Kickoff-Veranstaltung. Es gehe darum, »Neubürgern zum Start ein Geschenk an die Hand zu geben, ihnen ihre neue Heimat vorzustellen und den Einstieg in Freigericht zu erleichtern«.

26 Teilnehmer

Insgesamt beteiligen sich 26 Geschäfte, Vereine und Institutionen aus Freigericht am neuen Begrüßungsgeschenk.

Neben den Wert- und Rabattgutscheinen, beispielsweise für Kosmetik, Lebensmittel und Physiotherapie enthält das Heft unter anderem Informationen über kulturelle Angebote, einen Gutschein für einen freien Eintritt im Schwimmbad »Platsch« und einen Gutschein für ein Probetraining beim Sportverein Somborn 1909. »Wir dürfen knapp 1000 neue Bürgerinnen und Bürger pro Jahr in Freigericht begrüßen«, so Bürgermeister Eitz.

Die ersten 50 Exemplare habe das Bürgerbüro unter Leitung von Heike Weber in diesem Jahr bereits an Neubürger ausgehändigt. Nach Erhalt des Willkommensgeschenks haben diese ein Jahr lang Zeit, ihre Gutscheine einzulösen. Das aktuelle Heft ist auf zwei Jahre ausgelegt, 2000 Exemplare wurden bereits gedruckt. 2025 soll es dann eine Neuauflage geben.

Im hinteren Teil des kleinformatigen Gutscheinheftes finden sich Karten der fünf Freigerichter Ortsteile, in denen die Standorte der teilnehmenden Geschäfte und Vereine sowie Freizeiteinrichtungen markiert sind.

»Das Heft ist ein wunderbarer Weg, Neubürgerinnen und Neubürger zu erreichen«, findet Eitz. Es spiegele »ein neues Stück Willkommenskultur« wider.

Für die Umsetzung des Heftes zeichnet die Marketingagentur Kinner Medien verantwortlich, die in Nidderau beheimatet ist und dort vor einigen Jahren die erste Variante ihres Gutscheinheftes auf den Weg gebracht hat.

Mittlerweile sind rund zehn Städte und Gemeinden aus dem Main-Kinzig-Kreis diesem Beispiel gefolgt, darunter Maintal, Langenselbold, Gründau, Wächtersbach und nun auch Freigericht.

Plakat für die Schaufenster

»Die Ausgangsfrage war, wie wir Neubürgerinnen und Neubürger am besten erreichen«, erklärt Agenturchef Christian Kinner seine Idee. Neu ist ein Plakat im DIN-A4-Format, das die teilnehmenden Geschäfte in ihre Schaufenster hängen können, um Passanten auf die Teilnahme an der Gutscheinaktion hinzuweisen. »Das bieten wir im Rahmen der Aktion in Freigericht zum ersten Mal an«, so Kinner.

Hintergrund: Freigerichter Einwohnerzahlen Aus der Freigerichter Einwohnerstatistik (Stand: 31.12.2022): • Einwohner gesamt: 14.913 (2017: 14.732) • Einwohner (Hauptwohnsitz) in den Ortsteilen: Somborn: 6320 Neuses: 2490 Altenmittlau: 2349 Bernbach: 2061 Horbach: 1693. ()