Ein »Nein« mit symbolischem Charakter

Stadtparlament: Mehrheit in Babenhausen votiert gegen bereits genehmigte Kiesabbau-Verlängerung

Babenhausen 24.02.2023 - 13:23 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Es spricht nichts dagegen«, sagte Bürgermeister Dominik Stadler am Donnerstagabend in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Nach Einschätzung der Verwaltung geht es um bereits genehmigte Flächen, die noch nicht vollständig abgebaut wurden. Der Abbau wurde nicht in der vorgesehenen Zeitspanne durchgeführt, auf das Landschaftsbild habe die Verlängerung des Hauptbetriebsplans keine Auswirkung, das Unternehmen will in die Verlängerung. Eine Formalie also? Nicht ganz.

In der Politik ist man angesichts des erheblichen Rohstoffabbaus der vergangenen Jahrzehnte sensibilisiert. Im Regelwerk Kies definierte die Kommunalpolitik genau, was sie möchte: keine ihrer Flächen zum Rohstoffabbau oder der Lagerung mehr verpachten oder verkaufen. Der Schutz des Bodens, des Grundwassers und der Natur habe oberste Priorität, aber auch die städtische Entwicklung.

In diesem Kontext stimmten SPD, Grüne, das Gros der CDU und der Linken-Vertreter am Donnerstagabend gegen die Verlängerung des Hauptbetriebsplans für Kaspar Weiss.

Weil es sich hier zum einen um bereits genehmigte Abbaufläche handelt, hat das Nein allenfalls symbolischen Charakter. Und: Die Stadt hat kein Stimmrecht und wurde lediglich um eine Stellungnahme gebeten. »Das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt es«, so der Bürgermeister.

Spannender dürfte es werden, wenn die Kaspar Weiss GmbH & Co. KG sich ausdehnen möchte - Pläne dafür liegen schon länger vor. Und: Diese Erweiterungswünsche der Goldbacher Firma waren bereits 2019 von einer politischen Mehrheit an zwei Stellen positiv beschieden worden. Kaspar Weiss möchte seine technische Infrastruktur und ein Absetzbecken weiter nach Süden verlagern, um die so frei werdende Fläche auszukiesen. Hier steht man politisch bereits im Wort.

Ursula Friedrich