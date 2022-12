Eilantrag abgewiesen: Vorerst kein Baustopp für Baugebiet Mischborn

Gericht: Hessischer Verwaltungsgerichtshof weist Eilbedürftigkeits-Klage ab - Trotzdem muss Gemeinde Schaafheim nachbessern

Schaafheim-Mosbach 07.12.2022 - 15:22 Uhr

Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Mischborn im Schaafheimer Ortsteil Mosbach gehen voran.

"Das Verwaltungsgericht hat uns bestätigt, dass wir unsere Hausaufgaben im Großen und Ganzen richtig gemacht haben", sagte Bürgermeister Daniel Rauschenberger (CDU) jetzt im Bauausschuss. "Das entspricht etwa einer Eins minus."

Ein wenig "nachsitzen" müssen Bürgermeister, Gemeindevorstand und Verwaltung aber doch, denn das Gericht hat im Text zur Begründung seiner Entscheidung gefordert, dass die Gemeinde ein Zielabweichungsverfahren zu den Festlegungen des Regionalplans einleitet. Dieser über zehn Jahre alte Plan definiert die Fläche des Baugebiets als "Vorrangfläche für Landwirtschaft".

"Wir sind in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt der Ansicht gewesen, dass dieses Baugebiet mit seinen 3,4 Hektar unter dem fünf Hektar großen Raster des Regionalplans liegt", erklärt Rauschenberger im Gespräch mit unserem Medienhaus, "und dass deshalb kein Zielabweichungsverfahren notwendig ist."

Das haben die Juristen in Kassel aber anders gesehen - und erklären in ihrer Urteilsbegründung, die diesem Medienhaus in Auszügen vorliegt, den feinen Unterschied zwischen "Vorbehaltsgebiet" - für dessen anderweitige Nutzung kein Zielabweichungsverfahren notwendig ist - und "Vorranggebiet". Sieht der Regionalplan dort landwirtschaftliche Nutzung vor, muss für eine Nutzung als Bauland auch unterhalb der Fünf-Hektar-Grenze ein Zielabweichungsverfahren eingeleitet werden. Das sei allerdings eine Neuerung für ganz Hessen, stellte Dirk Helfrich von der InfraPro fest, die den Bebauungsplan für das neue Wohngebiet erstellt hat.

Gegen den geplanten Lebensmittelmarkt, für den es ein separates Bauleitverfahren gibt, wird ebenfalls geklagt. Die Schaafheimer Gemeindevertreterin Sabine Schwöbel-Lehmann von den Grünen weist darauf hin, dass "auch in der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Lebensmittelmarkt Mosbach vom 5. Oktober 2021 für die kleinere Fläche ein Zielabweichungsantrag gefordert wird".

Zu diesen Planungen wird von der Kommunalpolitik immer wieder darauf verwiesen, dass der Discounter auf der anderen Straßenseite wohl nicht mehr lange betrieben werde, weil er in einem Gewerbe- und nicht in einem Sondergebiet Einzelhandel stehe. Notwendige Investitionen in die Bausubstanz erfolgten deshalb nicht. Gegner des Projekts haben jedoch Kontakt zu Vermieter und Vertretern des Handelsunternehmens und führen Informationen ins Feld, dass an dem Standort festgehalten und deshalb dort auch investiert werden soll.

Klaus Holdefehr