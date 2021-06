Durchbruch beim Dieburger Rochus-Areal

Stadtentwicklung: Investoren für ausgewählt - Bis 2025 sollen Wohnungen, Pflegeplätze und Praxen entstehen

Dieburg 18.06.2021 - 16:17 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Vorstellung fürs Rochus-Areal: Auf dem nördlichen Teil sollen sechs Häuser entstehen. Auf dem südlichen Teil sollen Pflegeplätze und Praxen errichtet werden. Auf dem südöstlichen Zipfel, wo heute noch ein Parkplatz ist, soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Unter dem türkisen Dach an der Kratzengasse befindet sich die denkmalgeschützte Rochus-Kapelle. Visualisierung: Haber Turri

Am Freitag gab der Aufsichtsrat des Klinikums, das der Stadt Darmstadt gehört, grünes Licht. Zuvor hatte am Mittwoch in der Römerhalle eine Jury (unter anderem mit Vertretern der Städte Darmstadt und Dieburg) die entscheidende Empfehlung abgegeben. Bis zum Jahr 2025 sollen im Herzen Dieburgs insbesondere 142 neue Wohnungen - davon ein Teil für die Pflege - und ein Dutzend Arztpraxen entstehen.

"Jenseits der 50 Millionen"

Das Projektvolumen werde sich auf eine Summe "jenseits der 50 Millionen Euro" belaufen, sagte Christian Früchtenicht. Mit seinem Bruder Timm und Geschäftspartner Janek Riedl betreibt er das Unternehmen F&R Projektbau (Roßdorf). F&R Projektbau wird dem Klinikum die nördliche Hälfte der Fläche abkaufen. Die südliche Hälfte erwirbt die neue "Projektgemeinschaft Rochus" - eine GbR, hinter der ebenfalls die Früchtenichts und Riedl stehen.

Die Zweiteilung hängt damit zusammen, dass die Immobilien auf dem nördlichen Teil (hin zum Herrngraben) verkauft und auf dem südlichen Teil (hin zur Kratzengasse) vermietet werden sollen. Im nördlichen Bereich sollen in sechs Gebäuden 49 Eigentumswohnungen mit zwei bis fünf Zimmern und 55 bis 160 Quadratmetern entstehen. Sie dürfen frei vermarktet werden und tragen in der Kalkulation wesentlich dazu bei, dass der Investor die (mitunter teuren) städtebaulichen Erwartungen der Dieburger Stadtpolitik mit seiner Gewinnerzielungsabsicht vereinbaren kann. Über den finalen Kaufpreis, für den die Stadt Darmstadt ein Mindestgebot von fünf Millionen Euro vorgegeben hatten, schwiegen sich am Freitag alle Seiten aus.

"Service-Apartments"

Früchtenicht/Riedl waren im Vergabeverfahren als Projektgemeinschaft mit der Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) aufgetreten. Die NRD wird auf dem südlichen Teil ein Pflegeheim sowie "Service-Wohnen" betreiben. Diesen Bereich erwirbt und entwickelt formal die Projektgemeinschaft Rochus, die die Immobilien dann vermieten wird. Einen Teil an die NRD, die zum einen 48 Wohnplätze (vier Hausgemeinschaften à 12 Wohnungen) für Pflegebedürftige betreiben will. Zum anderen schweben der NRD zehn "Service-Apartments" für weitgehend selbstständige Personen, die aber einzelne Pflege-Dienstleistungen hinzubuchen wollen, vor.

Neben den 49 allgemein verfügbaren Eigentumswohnungen, den 48 Pflegeheim-Wohnungen und den zehn Service-Apartments entsteht auf dem Parkplatz gegenüber dem Haupteingang des einstigen Krankenhauses ein Mehrfamilienhaus mit acht Sozialwohnungen. Macht 115 von 142 neuen Wohneinheiten, die schon klar zugeordnet sind. Bei den restlichen 27 werde der Markt demnächst noch "Signale" senden, ob zum Beispiel zwei weitere Pflege-Hausgemeinschaften à zwölf Wohnungen oder kleine Studentenwohnungen geplant werden. Dies sagten Christian Haber und Stefano Turri. Ihr Frankfurter Architekturbüro Haber Turri hatte für Früchtenicht/Riedl den Siegerentwurf geplant.

Entlang der Kratzengasse sollen sich zudem ein Dutzend Arztpraxen ansiedeln. Überdies sollen dort eine Apotheke und ein weiteres Ladengeschäft angesiedelt werden. Integriert werden sollen auch ein Café und zwischen den Immobilien eine Grünanlage. Von den benötigten 270 Parkplätzen sollen fast alle (263) in einer Tiefgarage untergebracht werden. jed

jed

Hintergrund: Der weitere Zeitplan Den weiteren Verlauf des städtebaulich wichtigen Großprojekts planen Früchtenicht/Riedl und das Büro Haber Turri zeitlich wie folgt: In einem Jahr soll der rechtskräftige Bebauungsplan vorliegen. Für ihn hat die Dieburger Stadtverordnetenversammlung, die Ende 2019 auch das inhaltliche Konzept vorgegeben hatte, bereits einen Aufstellungsbeschluss gefasst. Spätestens im Sommer 2022 könnte der Abriss der alten Gebäude beginnen. "Baubeginn wird nicht vor 2023 sein", sagte Christian Früchtenicht. Sein ambitioniertes Ziel: "In vier Jahren wollen wir mit allen Gebäuden fertig sein." Damit hätte Dieburg sein innerstädtisches Gesicht schon 2025 markant gewandelt - schneller, als es sich zuletzt viele vorstellen konnten. (jed)