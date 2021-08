Drei Mühlen und ein Rinnsal

1250 Jahre Schlierbach: Ein besonderer Aspekt der Ortsgeschichte - Wenig Kundschaft für die Müller

Die Obermühle definiert noch heute den südlichen Ortsrand von Schlierbach.

Drei Mühlen? Klingt viel für das kleine Dorf mit großem Gemeinsinn. Und fast zu viel für das Rinnsal, das Bach zu nennen ja schon fast eine Anmaßung ist und gar nicht Schlierbach, sondern Länderbach heißt. Die lehmigen Schlieren, die das Gewässerchen oft aufweist, sind also nicht wirklich namensprägend, und es gibt in Südhessen noch etliche weitere Schlierbäche.

Im hervorragenden Schlierbacher Jubiläumsbuch wird zum Thema Wasser festgehalten: »Besonders im Sommer floss es oft nur sehr spärlich, sodass es unter den drei Müllern häufig zu heftigen Streitigkeiten kam.« Die Müller hatten aber auch noch mit einem anderen limitierenden Faktor zu kämpfen: So bestand Schlierbach um 1700 wohl aus nicht mehr als 18 Haushaltungen - arg wenig Kundschaft.

Ob die Untermühle am nördlichen Ortsrand das älteste Exemplar der drei Gewerbebetrieb ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber sie wird 1350 am frühesten erwähnt. Wie die beiden anderen wurde sie »oberschlächtig« angetrieben: Das Wasser ergoss sich von oben auf das Mühlrad, füllte Kästen, die gewichtig für Bewegung sorgten.

Das technische Prinzip fand auch in den anderen beiden Mühlen Anwendung, was angesichts des geringen Bachgefälles besonders für die Straßenmühle besondere hydrotechnische Vorkehrungen erforderlich machte. Von einem »Holz-Kandel« ist die Rede, der das Wasser des vom Schlierbach abgezweigten Mühlbachs zum Mühlrad führte.

Die Straßenmühle steht auf besonderem historischen Grund - genau an der Stelle, wo die »Hohe Straße« der Römer den kleinen Wasserlauf überquerte. Sie verband das Verwaltungszentrum Dieburg, dessen antiker Name immer noch nicht entschlüsselt ist, mit den römischen Kastellen am Main. Mit ein wenig Fantasie ist die Trasse im Gelände noch immer auszumachen.

Für die Straßenmühle, schon weit außerhalb des besiedelten Gebiets zwischen Schlierbach und Langstadt, gibt es eine »Geburtsurkunde« von Philip Graf zu Hanau, die in das Jahr 1479 datiert.

Für die Obermühle liegt eine urkundliche Ersterwähnung aus dem Jahr 1393 vor, in der sie den Grafen zu Wertheim zugeordnet wird.

Alle drei Mühlen waren also zunächst im Besitz des Adels, der ja auch die Wasserrechte am Schlierbach innehatte. Der Betrieb wurde allerdings an Müller verpachtet, und stets gehörte auch eine Landwirtschaft dazu. Die Ländereien waren allerdings klein, das Auskommen schwierig.

Für die Straßenmühle wird im Jubiläumsbuch exemplarisch festgehalten: »Die alten Schlierbacher ›Beethbücher‹ (Grund- und Steuerverzeichnisse) verraten uns, dass die ›mole uff der hohen Straße‹ zwischen 1500 und 1600 häufig den Pächter wechselte. In der fraglichen Zeit werden neun verschiedene Straßenmüller genannt. Zwischen den Zeilen kann man herauslesen, dass es ihnen allen sehr schwer fiel, die Pacht (acht Malter Korn) aufzubringen.«

Gegen den Wassermangel wurde oberhalb des Dorfs ein Wehr gebaut und für die Straßenmühle ein Teich angelegt.

Als dann aber 1930 die Gemeinde Schaafheim einen Teil des Schlierbach-Wassers in ihre Trinkwasser-Versorgung abzweigte, war das Ende der Mühlräder gekommen. Schon 1869 hatte in der Straßenmühle eine Dampfmaschine Einzug gehalten. In der Obermühle übernahm ein Dieselmotor den Antrieb. Dort wurde noch bis 1965 gewerblich Mehl produziert.

Klaus Holdefehr