Doppelter Zuschuss für Tagesmütter

Kinderbetreuung: Großkrotzenburg zahlt künftig zwei statt einem Euro pro Stunde - Sanktionen für Ausfälle

Großkrotzenburg 04.12.2022 - 13:40 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Damit vollziehe die Gemeinde den Schritt des Main-Kinzig-Kreises nach, der die Vergütung für die Tagespflege bereits Anfang 2020 um 100 Prozent erhöht habe, erläuterte Bürgermeisterin Theresa Neumann am Freitag im Gemeindeparlament. Ziel sei, die Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater attraktiver zu machen und so die angespannte Lage bei der Kinderbetreuung im Ort insgesamt zu entspannen.

Laut Grünen-Sprecher Lukas Bäuml gibt es in Großkrotzenburg derzeit noch drei, künftig nur noch zwei Tagesmütter. Mit der Änderung der Betreuungssatzung will das Rathaus auch Eltern entlasten, die mehrere Kinder in der Tagespflege betreuen lassen. Wie in den Kindertagesstätten soll der volle Elternbeitrag dabei nur für das erste Kind anfallen. Für ein zweites Kind der Familie gibt es 50 Prozent Ermäßigung, weitere werden für die Eltern kostenfrei betreut.

Im Ausschuss will die FDP, die die Verweisung beantragte, vor allem noch klären, ob und wie sich Gemeinde und Kreis die Kosten teilen. Stärker in die Pflicht nehmen will die Gemeinde künftig freie Träger von örtlichen Kindertagesstätten, wenn diese ihre Angebote einschränken oder gänzlich streichen. Ein CDU-Antrag zielte auf die Kita am Limes, wo seit Sommer wegen Personalmangels Betreuungsstunden reduziert, ja sogar ganze Gruppen geschlossen werden.

Den betroffenen Eltern aber, so die Union, seien weiter die vereinbarten Beiträge in voller Höhe berechnet worden. Künftig nun soll der Gemeindevorstand im Einzelfall prüfen, ob und in welchem Umfang der Träger in solchen Fällen zu Entschädigungen herangezogen werden kann. Schließlich, so hieß es im Ursprungsantrag, spare dieser aufgrund des fehlenden Personals ja auch Geld. Ferner sollen die Träger angeschrieben und mit Nachdruck an ihre Melde- und Nachweispflicht bei Ausfällen erinnert werden.

Für die gemeindeeigene Kita Kinderhaus soll die Entschädigungsklausel gemäß einstimmigem Beschluss ebenfalls gelten.

kko