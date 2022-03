»Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird gesungen«

Jubiläum: Heinz Ewald ist seit 75 Jahren beim Gesangverein Eintracht Babenhausen aktiv und singt auch im Kirchenchor und in Schaafheim

»Gesungen habe ich schon als Kind gerne«, berichtet der Senior - und: »Singen hält gesund.« Mit über 70 Jahren hat Heinz Ewald sein Chorrepertoire dann auch noch einmal erweitert. Rund 20 Jahre singt der Babenhäuser im evangelischen Kirchenchor der Stadt und außerdem in der Sängervereinigung Schaafheim. »Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird gesungen«, berichtet Ewald, der bei keiner Probe fehlt, »Freitag und Samstag habe ich frei.« Sein Repertoire: »Klassik, Schlager, alles was kommt.«

Heinz Ewald ist ein Anpacker: Seine Ausbildung zum Werkzeugmacher absolvierte er beim Aschaffenburger Unternehmen Tittel & Co. »Zuletzt war ich 25 Jahre als Technischer Angestellter bei der VDO in Babenhausen tätig«, berichtet er. »Ich habe in die Landwirtschaft eingeheiratet«, erzählt der Babenhäuser - auch da musste zugelangt werden. Das Eigenheim für die junge Familie - zwei Töchter und ein Sohn krönten das Eheglück - hat er weitgehend selbst gebaut. Ausgebremst haben den leidenschaftlichen Tenor auch private Schicksalsschläge nicht. »Man muss in Bewegung bleiben«, erklärt der inzwischen verwitwete Sänger - auch, wenns mal zwackt. Auch von einem Unfall vor Weihnachten lässt sich der zwischenzeitlich Genesene nicht ausbremsen.

Sein brillantes Gedächtnis macht den gebürtigen Odenwälder zu einem wertvollen Zeitzeugen. Vom Babenhäuser Büro für Erinnerungskultur wurde der Ewald, der 1936 nach Babenhausen kam, für die Projektreihe »Erinnerungen einer Stadt« interviewt.

In seinem Stammverein scheute er kein Zusatzamt: Seit 1950 war der leidenschaftliche Sänger auch in zahlreichen Vorstandsämtern nahezu nahtlos bis ins Jahr 2005 aktiv. 1999 wurde er zum zweiten Vorsitzenden und im Jahr 2000 für fünf Jahre zum Vorsitzenden des Gesangverein Eintracht gewählt. Seit 2005 ist Heinz Ewald Ehrenvorsitzender.

Die Wertschätzung für über 75 Jahre im aktiven Dienste des Kulturguts Chormusik kommt gar aus Berlin. Christian Wulff, Präsident des deutschen Chorverbands, unterzeichnete die Ehrenurkunde der Bundesvereinigung. Urkunden des Landkreises Darmstadt-Dieburg und des Gesangverein Eintracht vervollständigen die Auszeichnung für 75 Jahre aktive Sängerschaft. Hinzu kommen etliche Flaschen Wein. Heinz Ewald, der »sehr dankbar ist, dass ich immer noch singen kann«, lässt beim Ehrungsabend dann auch seinen trockenen Humor aufblitzen. »Das kann ich nicht alles heimtragen«, und an Vereinschef Manfred Kunkel gewandt: »Du musst mich heimfahren.«

Ursula Friedrich