Dieburg; Schlossgartenhalle wird Flüchtlings-Unterkunft

Flüchtlinge: LaDaDi trifft unpopuläre Maßnahme im Ostkreis - Goetheschule und Sportvereine in Dieburg betroffen

Dieburg 11.12.2022 - 15:58 Uhr 3 Min.

Die Schlossgartenhalle während eines Heimspiels der Handballerinnen der FSG Dieburg/Groß-Zimmern in diesem November. Sie ist die einzige Dieburger Sporthalle mit einer Zuschauertribüne. Während der Unterbringung der Flüchtlinge soll die Tribüne zum Lagerplatz für Sportgeräte werden. Auch die Badminton-Spieler des Dieburger Turnvereins - hier bei einem Training auf zwei Dritteln der Dreifelderhalle - müssen sich anderweitig umschauen, wenn ab den Weihnachtsferien die Schlossgartenhalle zur Flüchtlingsunterkunft wird. Auch der "Spiegelsaal" (vorn, hier während eines Gesundheitskurses des Turnvereins) wird ab den Weihnachtsferien nicht mehr für den Sport zur Verfügung stehen. Er soll während der Unterbringung der Flüchtlinge als "Sozialraum" dienen.

Leidtragende sind insbesondere die Goetheschüler und mehrere Dieburger Sportvereine, denen damit Schulsport- und Trainingszeiten flöten gehen und die für die kommenden Monate Alternativen brauchen.

Schon seit längerer Zeit gibt es wieder eine deutlich steigende Zahl an Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern. "Seit September" habe sich die Situation zugespitzt, sagt Christel Sprößler (SPD), Sozialdezernentin des Landkreises. Hat der Kreis seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine bereits mehr als 3000 Menschen aus dem osteuropäischen Land aufgenommen, so steige seit dem Spätsommer auch die Zahl anderer Flüchtlinge wieder deutlich. Dabei handele es sich vor allem um Menschen aus Syrien und dem kurdischen Teil der Türkei, sagt Sprößler. Diese Gruppen dürften auch den größten Anteil der Personen bilden, die ab Jahresende in Dieburg untergebracht werden sollen.

Aktuell weist das Land Hessen dem LaDaDi Woche für Woche 71 weitere Menschen aus seiner Erstaufnahme-Einrichtung in Gießen zu. "Es ist dramatischer als 2015/16", zieht Sprößler den Vergleich mit dem damaligen Flüchtlingszustrom in die Europäische Union und nach Deutschland. "Der Unterschied gegenüber damals ist, dass jetzt kein Ende in Sicht ist. Uns fehlt die Perspektive, wann es wieder weniger wird." Obwohl es 23 Städte und Gemeinden im Landkreis gibt und jede LaDaDi-Kommune wöchentlich rechnerisch nur drei Neuankömmlinge unterbringen müsste, dürfe man sich das "nicht so leicht vorstellen", sagt Sprößler. Die große, zentrale Maßnahme mit der Schlossgartenhalle verstehe man als "Sicherheitspuffer, um die Zeit bis zur anderweitigen Unterbringung zu überbrücken und uns Luft zu verschaffen."

Warum hat der Landkreis die Schlossgartenhalle und damit die größte sowie infrastrukturell beste Sporthalle in Dieburg ausgesucht? Nach Dieburg ging der Blick des Kreises, weil es dort relativ viele Sporthallen und damit zumindest gewisse Ausweichoptionen für die Stammnutzer gibt. Für das für die LaDaDi-Hallen zuständige Kreisdezernat Bauen und Schule antwortet Kreis-Pressesprecher Frank Horneff: "Die Entscheidung für die Schlossgartenhalle ist nach gründlicher Abwägung gefallen. Nicht alle in der Öffentlichkeit diskutierten vermeintlichen Alternativen sind zudem Kreisliegenschaften."

Unter anderem die Verkehrssituation habe zum Beispiel gegen die aus sportlicher Sicht unattraktivere Dieburger ABC-Halle, die ebenfalls dem Kreis gehört, gesprochen. Sprößler ergänzt im Gespräch, dass man die Tribüne der Schlossgartenhalle gut zum Zwischenlagern von Sportequipment nutzen könne. Den "Spiegelsaal" der Halle - ein von Tanzgruppen und weiteren Sportkursen genutzter Nebenraum - werde man als "Sozialraum" verwenden. Die Spiegelfront wurde dafür schon zum Wochenende hin entfernt.

Wie lange wird die Schlossgartenhalle ihrem neuen Zweck dienen? "Ich habe keine Glaskugel", sagt Christel Sprößler. "Aber sicher länger als die zwei Wochen Weihnachtsferien." Man arbeite hinter den Kulissen parallel an der Schaffung alternativer Unterbringungsmöglichkeiten, um die Schlossgartenhalle so schnell als möglich wieder dem Sportbetrieb zur Verfügung stellen zu können. Mit mehreren Monaten Belegung bis ins Frühjahr hinein dürfte aber mindestens zu rechnen sein.

Jens Dörr

Hintergrund: Was die Goetheschule und Vereine sagen Unweit der Schlossgartenhalle befindet sich die mehr als 1000 Schüler große Goetheschule Dieburg, die - in den Wintermonaten - 75 Prozent ihrer Schulsport-Stunden in der Halle hat und nun umdisponieren muss. "Momentan setzen sich die Sportlehrkräfte zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen", sagt Schulleiter Christof Maruschka. Laut Berichten von Schülern fielen schon in der zweiten Dezember-Woche die ersten Sportstunden wegen Vorbereitungen in der Schlossgartenhalle aus. "Es würde uns freuen, wenn uns der Landkreis bei der Suche nach anderen Kapazitäten unterstützen würde", so Maruschka. "Ich glaube auch, dass da was kommt." Den Schulsport in den nächsten Monaten nach draußen zu verlegen, hält er nur für bedingt machbar: "Schulsport im Regen, das kann man keinem zumuten." In den Vereinen, die die Schlossgartenhalle nutzen, herrscht bei vielen Übungsleitern und Mitgliedern Unverständnis und Verärgerung. Viele weisen auf die noch nicht allzu lang überstandene Corona-Zeit hin, in der staatliche Anordnungen gerade den Hallensport schon mal massiv ausbremsten. Größter Nutzer neben der Goetheschule ist der Dieburger Turnverein, unter anderem mit seinen Abteilungen Basketball, Volleyball, Gymnastik und Tanz sowie Badminton. TVD-Vorsitzende Stefanie Hartmann drückt sich diplomatisch aus: "Es ist für alle Beteiligten eine schwierige Situation." Hinsichtlich von Ausweichmöglichkeiten in anderen Hallen wolle man "erstmal gucken, was uns die Stadt Dieburg anbietet". Dazu gibt es nächsten Donnerstag, 15. Dezember, einen runden Tisch. Dann wird auch die SG Grün-Gelb Dieburg dabei sein. Björn Textor, Vorsitzender des Handball-Vereins, berichtet von 27 Verbandsspielen verschiedener Teams, die man ab dem 14. Januar verlegen müsse. Karnevalvereins-Präsident Günter Hüttig, dessen Gruppen den "Spiegelsaal" nutzen, sagt: "Bei aller Solidarität: Ehrenamt für die Gesellschaft wird langsam echt schwer." jed