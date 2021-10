Diebe stehlen Räder von Flüchtlingen

Münster 11.10.2021 - 18:24 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bewohner hätten noch versucht, die Diebe aufzuhalten, seien jedoch bedroht und beinahe überfahren worden. Die Betroffenen erstatteten Anzeige. Viel Hoffnung, die Räder je wiederzusehen, bestehe aber nicht.

Schledt: »Wir sind fassungslos«

»Wir sind fassungslos über diesen Vorfall«, wird Bürgermeister Joachim Schledt in der Mitteilung zitiert: »Es wurden Geflüchtete bestohlen, die ohnehin nicht viel haben.« Die Bewohner der Unterkunft arbeiten in Nachtschicht oder besuchen Schulen in umliegenden Kommunen und sind auf ihre Fahrräder angewiesen, so die Gemeinde weiter. Die gemeindliche Flüchtlingsbetreuung bittet daher die Bürger dringend um Fahrradspenden. Wer ein funktionsfähiges Rad spenden möchte, wendet sich an David Gauf von der Flüchtlingsbetreuung: Tel. 0 60 71 3 00 24 17, E-Mail d.gauf@muenster-hessen.de.

fu