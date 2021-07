Die Wiederauferstehung der Kultur im Kreis Darmstadt-Dieburg

Freizeit: Landkreis Darmstadt-Dieburg bietet eigenes Sommerprogramm - 50 Veranstaltungen in zehn Kommunen

Dieburg 10.07.2021

Eine der wenigen großen Open-Air-Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr trotz Corona stattfinden konnten, war das Seebeben in Babenhausen.

Dazu hatte die Kulturstiftung des Bundes im Frühjahr 2021 kurzfristig ein antragsoffenes Förderprogramm mit einem Volumen von über 30 Millionen Euro aufgelegt, um nach gefühlt 100 Jahre langer Leere mit dem »Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur« die Wiederauferstehung kulturellen Lebens zu unterstützen. Start ist am heutigen Samstag, 9. Juli, mit einem Konzert der Mundart-Rocker Lichtenberg, die ab 20 Uhr im Stadtpark neben dem Reinheimer Hofgut spielen. Das Kleingedruckte macht deutlich, dass die Kultur wieder da, das Virus aber nicht weg ist: Es gelten weiter seuchenhygienische Einschränkungen. In diesem Fall: maximal 400 Besucher, Geimpfte, Genesene, Getestete.

Die Kulturmanagerin des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Tina Rosenfeld, hat mit den Beteiligten in der gegebenen Kürze der Antragszeit ein buntes, vielfältiges, Programm unter Einbeziehung möglichst vieler regionaler Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffender für die Kulturlandschaft des Landkreises zusammengestellt. Dafür gab es 100.000 Euro Förderung, die insbesondere freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern, den freien Szenen, lokalen Kulturakteuren und Bündnissen sowie der ansässigen Kultur- und Veranstaltungsbranche zugutekommen.

Die programmatische Vielfalt schließt Open-Air-Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, Performances, Ausstellungen und weitere Formate ein und soll das kulturelle Leben aus dem digitalen Raum wieder in die Öffentlichkeit verlagern, die analoge Begegnung zwischen Kulturschaffenden und ihrem Publikum ermöglichen. Das Programm ist inklusiv, die Veranstaltungsorte sind barrierefrei.

Interaktionen zwischen Künstlern und Publikum können unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Schutzverordnungen gestaltet und künstlerische Arbeiten, die während des Lockdowns entstanden sind, einer größeren Öffentlichkeit präsentiert werden.

Beteiligt sind neben den Kommunen Babenhausen, Dieburg, Groß-Umstadt, Mühltal, Münster, Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Seeheim-Jugenheim und Weiterstadt mit ihren Kulturämtern und Jugendförderern das ARThaus Kunst& Kultur e.V. in Münster-Altheim, das Atelier Hénon in Dieburg, der Steinbruchtheaterclub in Mühltal, die Musicalfactory in Groß-Umstadt, die Bücherinsel in Dieburg sowie regionale Veranstaltungstechnikanbieter.

Am 16. Juli liest Alicia Kett im Dieburger Fechenbach-Park aus »Maybe not tonight«. Kindertheater um schüchterne und ängstliche Kätzchen gibt es am Samstag, 17. Juli, ebenfalls in der ehemaligen Kreisstadt. Am 29. Juli steigt in Babenhausen das dreitägige Seebeben in einer Corona-Edition auf dem Sportplatz »Im Riemen« nahe dem Babenhäuser Schwimmbad. In Münster laden am 12. August Schnack und Schnick zu einem Kulturspaziergang ein, und im Bürgerpark sind am 13. August sowohl der Wolf und die sieben Geißlein als auch Rotkäppchen zu sehen. Im Altheimer ARThaus startet am 14. August die Viedeoinstallation »Imaginäre Reisen« von Makiko Nishikaze. Klezmer-Musik erklingt am 22. August vor dem Landratsamt in Dieburg.

Das detaillierte Programm: https://www.darmstadt-dieburg-entdecken.de/filter/open-air-live-und-bunt/1276.

Klaus Holdefehr