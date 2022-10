Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Moderne-Sammlung des Frankfurter Städels erstrahlt in neuem Glanz

Umgestaltung hat 700.000 Euro gekostet - Die Publikumslieblinge sind wieder da

FRANKFURT 25.10.2022 - 18:24 Uhr 2 Min.

Bisher verborgen im Depot: »Spargelstillleben« von Helene von Beckerath. Alte Bekannte, neuer Look: Blick in die neu gestaltete Abteilung der Moderne im Städel Frankfurt. Fotos: Norbert Miguletz

Aber den »Anstreicher an einer Hauswand«, so der Bildtitel, haben viele Besucher bisher durch seinen Gelbschleier vermutlich nicht richtig wahrgenommen.

LED-Licht, neue Klimatechnik

Und da Monticelli die Farben gerne dick aufgeschichtet hat, war das Reinigen für den Restaurator kein Vergnügen - den Betrachter jedoch beglückt jetzt das Ergebnis. Immerhin hat die Moderne-Sammlung eine lange Sommerpause eingelegt, um sich neu aufzustellen, vom LED-Licht und der Klimatechnik über die Wandfarben bis hin zum Umhängen. Gekostet hat das alles 700.000 Euro, finanziert durch zahlreiche private Spenden.

Seit Samstag ist die Kunst von 1800 bis 1945 nach der Sanierung wieder zugänglich. Für Kunstfans ist das ein Ereignis, denn die Moderne »zählt zu den großen Publikumslieblingen im Städel«, verrät Direktor Philipp Demandt. Freilich sahen nach elf Jahren die grauweißen Säle, die blauen Kabinette und das petrolfarbene Entree deutscher Kunst nicht mehr gut aus. Nun dominiert ein kühles Grau, das mal grün-, blau- oder mauvefarben schimmert.

Sanfte Töne an Wänden

Diese sanften Töne lassen manche Bilder ganz anders wirken. So entdeckt man bei einer Ikone des Hauses, Johann Heinrich Wilhelm Tischbeins »Goethe in der römischen Campagna« von 1787, erst jetzt den wolkigen Himmel über dem jungen Dichter. Neben restaurierten Gemälden begegnet man auch neuen Werken, die durch Schenkungen oder Dauerleihgaben ins Haus kamen. Der vor 111 Jahren gegründete »Blaue Reiter« erhält sogar einen eigenen Raum, dank Ulrike Crespo, die Bilder von Wassily Kandinsky und Alexej von Jawlensky geschenkt hat.

»Aber man findet vieles wieder, was schon vorher da war«, beruhigt Eiling. Das fällt leicht, da die Raumfolge unverändert ist, von der deutschen Malerei des frühen 19. Jahrhunderts und der Nazarener über Realismus, Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus und Surrealismus bis zur Neuen Sachlichkeit. So bietet die Sammlung laut Demandt einen »ausgezeichneten Überblick über die Entwicklung der europäischen Malerei- und Skulpturengeschichte im 19. und 20. Jahrhundert«.

Kurator hatte Qual der Wahl

Alexander Eiling hat ja auch die Qual der Wahl, was er zeigen will, da der Moderne-Bestand rund 1200 Werke umfasst. Doch bei 220 Werken auf 1100 Quadratmetern wird der Platz knapp. Als Entdeckungen erweisen sich immer wieder die Funde im Depot, etwa Eugenie Bandells »Sonne am Mittag« (1913) mit den leuchtend grünen Flecken, typisch für ihren Lehrer Wilhelm Trübner. Bandells Bild hängt im Expressionisten-Saal, neben Ernst Ludwig Kirchner und Erich Heckel. Schräg gegenüber leuchten zwei mächtige Gemälde von Marc Chagall auf.

Wenn die Qualität stimmt, das Motiv des Bildes zu anderen Werken passt und ein Frankfurter Bezug vorhanden ist, wählt Eiling gern vergessene Künstlerinnen aus. Etwa Helene von Beckerath, deren Spargelstillleben von 1910/20 beweist, dass sie malen konnte und ein Gespür für Farben hatte, obwohl sie sich an ein Motiv von Edouard Manet anlehnte. Nun gibt es zehn Künstlerinnen in der Moderne-Sammlung, neben 80 Künstlern. Öfters sind jetzt auch Skulpturen zu sehen, denn Maler und Bildhauer arbeiten ähnlich, sogar die Impressionisten. Licht, Farbe und Bewegung hielten die Maler durch flirrende Leinwände fest, die Bildhauer durch Bearbeitungsspuren und zerklüftete Kleider - zu sehen an Werken von Rodin und Degas.

Nur die Fotografie ist jetzt gegenüber der vorigen Präsentation weniger prominent vertreten. Eigentlich logisch, denn es war schwierig, immerzu thematische Parallelen zwischen Gemälden oder Skulpturen und den Fotos zu finden, zumal Letztere alle drei Monate ausgetauscht werden müssen. So kam nach kurzer Zeit das inhaltliche Konzept ins Trudeln. Aber ein Fotokabinett gibt es weiterhin, derzeit mit Aufnahmen von Heinrich Kühn (1866-1944), der ebenfalls den Impressionismus imitierte.

CHRISTIAN HUTHER