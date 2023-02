Die »Holzisch Latern« für die Maus

Ehrung: Beim närrischen Empfang zeichnet der Karnevalverein Dieburg »Sendung mit der Maus«-Macher Armin Maiwald und Christoph Biemann aus

Dieburg 21.02.2023 - 18:28 Uhr 1 Min.

Der KVD Dieburg hat den Vätern der Maus die »Holzisch Latern« verliehen. Von links: Matthias Sahm und Gunter Fries vom KVD-Vorstand, Laudator Norbert Reiß, Christoph Biemann, Armin Maiwald und KVD-Vorsitzender Günter Hüttig. Foto: Holdefehr

Nun steht sie in Übergröße auf der Bühne des närrischen Empfangs in der Römerhalle. Und neben ihr ein oranges Pummelchen mit Kulleraugen und schwarzen Barthaaren: die Maus, die seit über 50 Jahren die Welt etwas schlauer macht. Ihre Väter, Armin Maiwald und Christoph Biemann, wurden vom KVD mit seiner höchsten externen Auszeichnung geehrt.

Die Trophäen tragen die na?rrischen Pra?genummern 11/41 und 11/42. Zum Kreis der Geehrten geho?rten unter anderem das Darmsta?dter Kikeriki-Theater, Robert Treutel alias Bodo Bach, die Augsburger Puppenkiste, die Rodgau Monotones und auch u?berregionale Prominenz wie Heinz Schenk oder Norbert Blu?m. Der letzte Preisträger vor Beginn der »Unterfastnachtung« während der Corona-Pandemie, Zahnarzt Norbert Reiß, hielt eine gereimte Laudatio - eine Hommage an Maiwald und Biemann, aber vor allem an die Figur mit ihren Lach- und Sachgeschichten, die so wundervoll erklären kann, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen und wie Klopapier gemacht wird.

Für Inhalte und Gestaltung der Fernsehsendung ist vor allem Biemann zuständig, während Maiwald Figur und Konzept auch gegen anfängliche Widerstände medial durchgesetzt hat. Mittlerweile sind die Lach- und Sachgeschichten in über 100 Ländern zu sehen, und Reiß überraschte mit der Information, dass das Durchschnittsalter der Zuschauer bei rund 40 Jahren liegt. Das orange Pummelchen mit den großen Ohren scheint mithin ein Haustier für die ganze Familie zu sein.

Fu?r seine Arbeit erhielt Armin Maiwald zahlreiche Preise aus den Bereichen Medien und Journalistik. So wurde die Sendung mit der Maus bereits 1988 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. In die Mediengeschichte eingegangen ist zudem die Sondersendung der »Nachkriegs-Maus«, in der sich der 1940 Geborene mit Erlebnissen seiner eigenen Kindheit befasst hat. Der zweite Preistra?ger geho?rt ebenfalls zum Team der Sendung. Christoph Biemann, Jahrgang 1952, startete als Regisseur der Maus-Sendungen und ist seit 1982 auch vor der Kamera zu sehen. Die von ihm dargestellte Figur, die wie er Christoph heißt, erkla?rt Dinge u?ber den Spaßfaktor. Auch er wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Die Danksagung überließ er Maiwald, der sich für die gereimte Grundstruktur bei Matthias Claudius bediente. »Der Mond ist aufgegangen« steht in diesem Zusammenhang gewiss auch dafür, dass der KVD die »Holzisch« Menschen gewidmet hat, »denen ein Licht aufgegangen ist«.

