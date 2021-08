Die »Freigerichter« hat es zerbröselt

Gemeindevertretung: Zusammensetzung entspricht dem Wählervotum nur noch in Teilbereichen

Nur 20 Wochen nach der Wahl der Freigerichter Gemeindevertretung entspricht deren Zusammensetzung teilweise nicht mehr dem Willen der Wähler. Die Veränderungen sind allerdings nur einer politischen Kraft anzulasten. Während die Fraktionen von CDU, UWG, SPD und Grünen stabil ihre Arbeit aufgenommen haben, hat es die Fraktion »Die Freigerichter« (DF) zerbröselt.

Am 14. März durften sich die erstmals angetretenen »Freigerichter« noch als bärenstarke Gewinner fühlen. Mit 21,76 Prozent war man drittstärkste Kraft - nur die CDU (24,09 Prozent) und die UWG (22,41 Prozent) hatten höhere Anteile. Acht der 37 Sitze gingen an jene Gruppe, die sich vor allem aus ehemaligen Christdemokraten (Carmen und Klaus Brönner) sowie aus Gegnern der Straßenausbaubeiträge zusammensetzte.

Austritte nach wenigen Tagen

Was ging schief? Christdemokraten berichten im Gespräch mit unserer Redaktion, dass sich in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit den Genannten sehr schwierig gestaltet habe - die Trennung von den Brönners würde niemand in der aktuellen CDU-Fraktion bedauern. Es ist ganz offensichtlich, dass die beide Brönners es nicht vermocht haben, aus den gewählten Gemeindevertretern der »Freigerichter« eine Einheit zu formen. Nur wenige Tage nach der Wahl folgte der erste Aderlass: Beate Weber und Michael Aul verließen die Fraktion der Freigerichter, behielten aber ihre Mandate. Mittlerweile haben sich die beiden der UWG angeschlossen. Das berichtet die Gelnhäuser Neue Zeitung. Die Folge: Die UWG, die bei der Wahl eigentlich von der ersten auf die zweite Position abgerutscht war, ist nun mit zehn Gemeindevertretern wieder stärkste politische Kraft - die CDU-Fraktion hat neun Mitglieder. Damit nicht genug. Vier weitere »Freigerichter« haben die »Freigerichter« verlassen - auch sie haben ihre Mandate behalten und mittlerweile eine neue Fraktion namens »Gemeinsam für Freigericht« (GfF) gegründet.

Da waren es nur noch zwei

Was dann in der Tat bedeutet, dass »Die Freigerichter« von acht auf zwei Gemeindevertreter zusammengeschmolzen sind. Klaus Brönner antwortet auf Fragen unserer Redaktion. Er schreibt, dass er die Entwicklung bis heute nicht verstanden habe: »Möglicherweise bin ich zu dominant.«

Er habe in den letzten Wochen beobachtet, »dass die anderen Parteien unsere Fraktionsmitglieder intensiv umworben haben.«

Trotz der Geschehnisse »werden wir mit unserer kleinen Fraktion jetzt Stück für Stück unser Wahlprogramm abarbeiten, dass sind wir unseren Wählern schuldig«, so Klaus Brönner. Es sei die Frage, was man durchsetzen könne. »Aber wir bleiben dran.«

Die neue Fraktions-Konstellation hat weitere Folgen: Entsprechend der nun existierenden Stärken sind die einzelnen Ausschüsse neu zu besetzen.

Im Überblick: Die Gemeindevertretung Freigericht im Wandel Die Gemeindevertretung nach der Kommunalwahl vom 14. März: CDU 9 Sitze, UWG 8 Sitze, DF 8 Sitze, Grüne 7 Sitze, SPD 5 Sitze. Die Gemeindevertretung nach der Sommerpause: UWG 10 Sitze, CDU 9 Sitze, Grüne 7 Sitze, SPD 5 Sitze, GfF 4 Sitze, DF 2 Sitze. ()