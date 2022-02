Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Dichte Wolken und Regen in Hessen

Milde Temperaturen

Im Rheingau und Ried kann es regnen. Die Temperaturen liegen im Bergland bei etwa ein bis fünf Grad, in tieferen Lagen bei etwa sechs bis zehn Grad.

Im Bergland kann es am Mittwoch noch stürmen. In exponierten Lagen können die Böen mit bis zu 85 Stundenkilometer über das Land fegen. Zum Abend beruhigt sich die Sturmlage.

In der Nacht zum Donnerstag ist es auch im Osten und Norden zunehmend bedeckt. Es ist Regen zu erwarten bei Tiefstwerten zwischen sechs bis zwei Grad. In den Hochlagen liegen die Werte zunächst um den Gefrierpunkt. Dann kann es vereinzelt zu Glätte kommen. Im weiteren Verlauf der Nacht steigen die Werte in den Hochlagen auf zwei bis vier Grad.

Auch am Donnerstag müssen sich die Menschen in Hessen auf Wolken und Regen einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben bis zehn Grad, im Bergland bei fünf Grad.