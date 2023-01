Deutschlandweit einmalig: Georadar ortet in Freigericht Leitungen

Kommunikation: Breitband Main-Kinzig verlegt in Freigericht Glasfaser - Spitzentechnologie verhindert Folgeschäden

Freigericht 24.01.2023 - 00:00 Uhr 1 Min.

Der Freigerichter Bürgermeister Albrecht Eitz, Breitband-Geschäftsführerin Simone Roth sowie Aufsichtsratsvorsitzender Winfried Ottmann lassen sich von Terra-Digital-Geschäftsführer Wilhelm Dresselhaus die Funktionsweise des hochmodernen Georadars erklären.

Glasfaserkabel werden üblicherweise 40 Zentimeter tief unter die Erde gebracht. Die Breitband Main-Kinzig, die jüngst mit dem Glasfaserausbau in Freigericht-Bernbach startete, verlegt die Leitungen 20 Zentimeter tiefer. Zu den Gründen sagt Breitband-Geschäftsführerin Simone Roth: "Je tiefer die Leitungen unter der Erde sind, desto geschützter sind sie vor möglichen Schäden."

Bevor die Kabel verlegt werden, versichert sich das dort zuständige Tiefbauunternehmen NGE Contracting, dass keine anderen Leitungen an den jeweiligen Stellen verlaufen. Farzan Hamzehei, Projektmanager bei NGE, sagt: "Das ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Wir haben das Unternehmen Terra-Digital damit beauftragt, vor dem Ausbau für uns in den Boden zu schauen. Das machen sie mit hochmoderner Technik." In Freigericht gilt sogar: mit der modernsten Technik, die es gibt. Denn der Georadar "Stream DP", den Terra-Digital aktuell für die Vermessung in Bernbach nutzt, wird deutschlandweit zum ersten Mal eingesetzt.

Wie funktioniert das Gerät? "Der Georadar wird wie ein Rasenmäher über die Straßen geschoben", sagt Wilhelm Dresselhaus. Dabei schickt er elektromagnetische Impulse in die Erde, die reflektiert werden. Durch die Laufzeit des reflektierten Signals, lassen sich die Tiefe und die Lage einer Leitung bestimmen. Parallel zum Einblick in den Boden fliegt eine Drohne über die Straße. Diese erfasst zentimetergenau das Bauumfeld und liefert damit Informationen für die Trassenplanung. Dadurch können Hindernisse schon in der Planungsphase umgangen werden. Wilhelm Dresselhaus: "Mit dem Georadar und der Drohne erstellen wir einen digitalen Zwilling des Baugrunds."

Alle gelieferten Daten sind bis auf einen Zentimeter genau. Simone Roth ist von der Technik begeistert: "Mit der frühzeitigen Vermessung vermeiden wir Straßenschäden, weil wir schon vor dem Aufgraben der Straßen wissen, was im Erdreich liegt. Außerdem erkennt der Bodenradar auch Leerrohre, die wir für die Verlegung von Glasfaser nutzen können." Winfried Ottmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Breitband Main-Kinzig GmbH, ergänzt: "Mit dieser Technik sind wir auf der sicheren Seite."

Dabei fängt Terra-Digital mit den Vermessungen so früh wie möglich an. Wenn die Bürger also solch ein Gerät vor der Haustür rollen sehen, heißt das, dass es bald mit den Glasfaser-Ausbauarbeiten los geht. Bernbach ist der erste Ortsteil von Freigericht, den die Kreistochter Breitband Main-Kinzig mit kostenlosen Glasfaseranschlüssen versorgt. Ist das Unternehmen dort fertig, kommen sukzessive die anderen Ortsteile an die Reihe. Bis 2026 möchte die Breitband Main-Kinzig GmbH 80.000 Haushalte im gesamten Kreis mit schnellen Bandbreiten ausstatten.

