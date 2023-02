Deutlich mehr Gäste im Main-Kinzig-Kreis

Tourismus: Plus von über 54 Prozent im Jahr 2022 - Übernachtungen steigen um 26 Prozent - Nachhaltigkeit wird wichtiger

Hanau 17.02.2023 - 16:33 Uhr 1 Min.

Ardeas Seenwelt am Kinzig-Stausee

»Im Jahr 2022 kehrt damit eine gewisse Normalität nach den Corona-Jahren 2020 und 2021 mit zum Teil mehrmonatigen Lockdowns zurück«, so Bernhard Mosbacher, Geschäftsführer der Spessart Tourismus und Marketing GmbH, »wenn auch die Themen Fachkräftemangel und Energiekosten sowie Inflation die Gastgeber aktuell vor große Herausforderungen stellen«. Die meisten Gäste wurden wieder in Hanau gezählt mit über 64.000, gefolgt von Bad Orb mit knapp 62.000 und Bad Soden-Salmünster mit rund 37.000. Bei den Übernachtungen sind traditionell die Kurstädte Spitzenreiter mit 382.000 in Bad Orb sowie 302.000 in Bad Soden-Salmünster.

Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sind bei den Übernachtungen 84 Prozent des damaligen Volumens erreicht, bei den Gästen 78 Prozent. Dies entspricht dem Trend in Hessen, wo ähnliche Relationen für das gesamte Bundesland vorliegen.

Das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus wird laut Umfragen in den letzten Jahren immer wichtiger für Gäste. »Es freut mich besonders, dass die Spessart Tourismus und Marketing sich auf den Weg zur Zertifizierung als nachhaltiges Reiseziel gemacht hat. Hierbei würde ich es begrüßen, wenn Gastgeber diesen Weg als Partner im nachhaltigen Netzwerk mitgehen«, freut sich die Erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler. »Dabei gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Naturpark Hessischer Spessart, der sich ebenfalls verstärkt diesem Zukunftsthema widmet.«

Der Mitgesellschafter und Vertreter der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, Gunther Quidde, weist explizit auf die große Bedeutung des Tagestourismus in der Region hin. »Im Main-Kinzig-Kreis macht er mit circa 12,5 Millionen Tagesgästen ein Vielfaches des Übernachtungstourismus aus und trägt mit insgesamt 500 Millionen Euro zu zwei Dritteln der touristischen Wertschöpfung bei«. Sorge bereitet ihm der Fachkräftemangel in der Gastronomie, der »dazu führt, dass Angebote teilweise eingschränkt werden. Dies war einer der Gründe, warum die IHK das Thema Fachkräftemarketing bei der Spessart Tourismus und Marketing vorangetrieben hat«.

