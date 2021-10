Der Sport kehrt zurück

Gesellschaft: Nach den Herbstferien ist die Schärttner-Halle in Hanau wieder für Schulen und Vereine offen

Hanau 19.10.2021

Die August-Schärttner-Halle im Hanauer Norden kann wieder für den Sport genutzt werden. Foto: Stadt Hanau

Über die gute Nachricht der Aufnahme des Sportbetriebs informierte Andreas Jäger, der Leiter des Amts Demokratie, Vielfalt und Sport, auf Nachfrage. "Ab 25. Oktober kann die Halle wieder komplett genutzt werden", so Jäger. Die Objektbetreuer vor Ort hätten lediglich kleinere kosmetische Schäden festgestellt - etwa eine Wand, die in Teilbereichen neu gestrichen werden müsse. "Laufbahn und Hallenboden haben keine gravierenden Schäden davongetragen", freut sich Jäger. Holzelemente und Schutzplanen auf dem Hallenboden hatten diesen vor größeren Schäden bewahrt. Jetzt soll die Halle grundgereinigt werden, zudem steht die turnusmäßige Überprüfung sämtlicher Geräte an, bevor Sportler und Schüler zurück an die Martin-Luther-King-Straße dürfen.

Termine für große Veranstaltungen wie Konzerte oder Wettkämpfe stünden aktuell noch nicht fest. Denn: "Es war durch das Impfzentrum ja nicht genau klar, wann die Halle wieder frei sein wird." Deshalb sei noch nichts vergeben worden. Anfragen gebe es aber bereits. Fest stehe, dass Schulen und Vereine jetzt klare Priorität hätten, was die Nutzung betreffe. "Die Sportler mussten so lange darauf warten, haben fast ein Jahr verzichtet", blickt der Fachbereichsleiter zurück. Zwar habe während des Lockdowns Schul- und Vereinssport ohnehin nicht stattfinden können, und in der Zeit der Nutzung der Halle als Impfzentrum hätten Schulen und Vereine an andere Orte ausweichen können - komfortabel sei dies aber bisweilen nicht gewesen. "Bei uns ist deshalb die Freude groß, dass wir die Schärttner-Halle nun wieder ihrer eigentlichen Bestimmung, dem Sport, zurückgeben können", sagt Jäger.

Anfang Februar war der Impfbetrieb im Impfzentrum der August-Schärttner-Halle aufgenommen worden. Bereits seit Dezember war alles für das Impfzentrum vorbereitet. Gemeinsam mit dem in Gelnhausen gab es zwei im Kreisgebiet - hessenweit insgesamt 28. Am 30. September wurden in der Schärttner-Halle die letzten Menschen geimpft. Fortan übernehmen neben den Hausärzten die sogenannten "Dein-Pflaster-Impfstellen" die Corona-Impfungen. In Hanau findet sich diese in der Herrnstraße 1. Prinzipiell kann jeder Interessierte zu den Öffnungszeiten der Impfstellen vorbeischauen. Die Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags von 14 bis 20 Uhr sowie mittwochs, freitags und samstags von 10 bis 16 Uhr. Dennoch ist eine Vormerkung über eine Termin-Plattform erwünscht, zumal darüber auch hinterlegt werden kann, ob es sich um eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung handelt.

Aktuelle Termine und Uhrzeiten online im Bereich "Dein Pflaster" unter https://www.mkk.de

Kerstin Biehl