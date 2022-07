Der Pfarrer auf dem Rad geht

Kirche: Nach 18 Jahren in der evangelischen Gemeinde Babenhausen wechselt Frank Fuchs nach Bensheim-Schwanheim im Dekanat Bergstraße

Babenhausen 20.07.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Verlässt Babenhausen: Pfarrer Frank Fuchs. Foto: Evangelisches Dekanat Bergstraße

Frank Fuchs ist in Pfungstadt aufgewachsen. Noch heute lebt ein Teil der Familie in Pfungstadt und Bensheim. Nach dem Abitur absolvierte er seinen Zivildienst im Altersheim in Würzburg und Groß-Gerau. In dieser Zeit orientierte er sich in Richtung Theologie. Der Gedanke, Pfarrer zu werden, habe ihm viel gegeben, sagt er rückblickend.

Er hat in Frankfurt, Wien, München und Marburg studiert, war nach dem Studium Pfarrer in Urberach und Ober-Roden. 2004 kam er nach Babenhausen - als Nachfolger von Clajo Herrmann, der mit Hans-Joachim Greifenstein das "Erste Allgemeine Babenhäuser Pfarrer(!)-Kabarett" bildet.

Frank Fuchs habe viele schöne Erinnerungen an seine Zeit in Babenhausen, heißt es weiter in der Mitteilung: an die Konzerte in der Stadtkirche, die Gartengottesdienste im Pfarrgarten, die Literatur-Gottesdienste, die er in Babenhausen eingeführt hat, das Essen für Bedürftige, die Valentinsgottesdienste oder die jährlichen Kinderbibelwochen mit teilweise 50 bis 60 Kindern. Ein Anliegen war ihm auch, sich um die Menschen zu kümmern, die der Kirche nicht so nahestehen. Diese hat er zu Ehejubiläen und Geburten angeschrieben.

Der Abschied von den Menschen, der Stadtkirche Babenhausen und dem Pfarrgarten, fällt dem 56-Jährigen nicht leicht. Zugleich freut er sich auf den Neuanfang. Und auf neue Radwege. In Babenhausen gehört der Pfarrer auf dem Rad zum vertrauten Stadtbild. Seit seiner Jugend, als das Waldsterben ein großes Thema war, ist er begeisterter Radfahrer und versucht so oft wie möglich auf das Auto zu verzichten.

Seine schwere Krebserkrankung vor drei Jahren habe wesentlich dazu beigetragen, noch einmal wechseln zu wollen, meldet das Dekanat weiter. Woanders hingehen zu dürfen, sehe er als Gnade Gottes. "Ich bin froh für jeden Tag und lebe dankbarer", sagt er. Die Familie trägt den Neuanfang mit, auch wenn drei Kinder die Schule wechseln müssen und seine Frau, die Lehrerin in Rodgau-Jügesheim ist, erst einmal einen längeren Weg zur Arbeitsstelle vor sich hat.

Frank Fuchs wird mit einem Gottesdienst am Sonntag, 23. Juli, 16 Uhr, in der Stadtkirche Babenhausen verabschiedet. Dekan Joachim Meyer gestaltet den Gottesdienst mit. Ab 17 Uhr schließt sich ein Empfang an.

joff