Der letzte Schritt der Runderneuerung

Schulhäuser: Sanierung des Altbaus des Max-Planck-Gymnasiums in Groß-Umstadt steht in diesem Jahr an

Groß-Umstadt 11.03.2022

Stadtbildprägend ist der monumentale Baukörper des Max-Planck-Gymnasiums in Groß-Umstadt. Er wird jetzt saniert.

Die Tatsache, dass es sich um das einzige »Vollgymnasium« des Landkreises handelt, sorgt für Zuspruch auch aus Nachbarkommunen. In den Gebäuden im Geviert von Realschulstraße, Schulstraße und Curtigasse werden derzeit rund 1100 Schüler von der Jahrgangsstufe 5 bis zur Jahrgangsstufe 13 unterrichtet. Einige Jahre wurde an der Schule G8 praktiziert, doch gegen das Votum der seinerzeitigen Schulleiterin Margarete Sauer, die nach ihrer Pensionierung als ehrenamtliche Schuldezernentin fast alle Grundschulen des Landkreises Darmstadt-Dieburg in den »Pakt für den Nachmittag« geholt hat, beschloss die Schulkonferenz 2012 die Rückkehr zu G9. Zuvor hatte sie als Schulleiterin resolut und gelegentlich auch im Konflikt mit dem damaligen Schuldezernenten Christel Fleischmann die Weiterentwicklung der Schule an einem Standort am Rand der historischen Altstadt durchgesetzt.

Die Überlagerung von G8 und G9 sorgte für zusätzliche Raumnöte, und so wurde zunächst auf der Grundlage einer sehr anspruchsvollen Planung das Dachgeschoss des Altbaus ausgebaut. Die Einschätzung, dass in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz die teuersten Klassenzimmer des Landkreises entstanden sind, ist bislang unwidersprochen geblieben. Zur Deckung weiteren Raumbedarfs ist dann an der Schulstraße der lang gestreckte »Stelzenbau« entstanden - ein im Grundsatz dreigeschossiger Baukörper, errichtet in Holzmodul-Bauweise. Damit sei das Erweiterungsprogramm abgeschlossen, hieß es 2019 zum Richtfest. Die weitere Aufmerksamkeit richte sich nun auf die Sanierung der restlichen Altbau-Substanz.

Dieser letzte Sanierungsabschnitt hat im vergangenen Jahr begonnen. Im vierten Quartal wurden die Abbrucharbeiten im Nordflügel abgeschlossen. Vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss ist eine Schadstoff-Sanierung durchgeführt worden. Außerdem wurde die Balkendecke repariert. Es sind Durchbrüche hergestellt und die Verlegung von Heizungs- und Lüftungs-Installation vorbereitet worden. Der Keller wurde in Zusammenarbeit von Schulservice und Hausmeister entrümpelt. Damit wurde die Voraussetzung für die Sanierungsarbeiten im Kellergeschoss geschaffen. Im Dezember mussten die Trockenbauer allerdings die Montage der Brandschutzplatten mangels Material einstellen.

Im weiteren Verlauf werden die Mensa im Z-Bau und eine Reihe von Klassenräumen eine Weile nicht nutzbar sein. Die Aufträge für deine Containeranlage als Ersatzmensa auf dem Schulhof und die damit verbundenen Tiefbauarbeiten wurden im Dezember 2021 vergeben. Auf dem kommunalen Grundstück an der Mühlstraße, wo die Stadt später einmal eine fünfgruppige Kita errichten lassen will, kommt für die Ersatz-Klassenräume keine hölzerne MobiSkul zu stehen, sondern es wurde ein Bauantrag für eine Containeranlage eingereicht, die sechs Klassen aus dem Altbau und dem Z-Bau Raum bieten soll.

Die Baugenehmigung für die Arbeiten im Altbau und im Z-Bau wird noch in diesem März erwartet. Baubeginn soll im Juli sein. Die Aufträge für Holzfenster und Innentüren sowie die Metallbauarbeiten sind bereits vergeben. Die Gewerke Estrich, Bodenbelag und Schreiner befinden sich in Vorbereitung zur Vergabe. Die Fertigstellung des Nordflügels wird für den September dieses Jahres erwartet. Der Südflügel wird wohl ein gutes Jahr länger brauchen.

Kostenprognose und Termine wurden zwischenzeitlich angepasst. Die Kostenschätzung für die Containeranlage in der Mühlstraße wurde in die Kostenprognose aufgenommen. Die Kostenberechnung für die Interimsmensa auf dem Schulhof liegt bei 500.000 Euro, die Kostenschätzung für die Containeranlage in der Mühlstraße bei 1,1 Millionen Euro.

In der Gesamtbetrachtung summieren sich die Kosten für die Sanierung von Altbau und Z-Bau einschließlich dem bereits abgeschlossenen Dachausbau und zuzüglich der Container-Interimsbauten nach aktueller Kostenschätzung auf rund 9,5 Millionen Euro.

Klaus Holdefehr