Der Abenteurer

Gute Geister in der Region: Alexander Hotz beschreitet in seiner Bachgau-Destille in Schaafheim den Weg der Vielseitigkeit

Schaafheim 06.12.2022 - 17:46 Uhr 4 Min.

Alexander Hotz an der Brennblase mit frischer Maische aus Rotweintrauben. Fotos: Petra Reith Im Hofladen findet sich ein großes Sortiment. Foto: Petra Reith Um keine Idee verlegen: »Nach mir die Ginflut«. Foto: Petra Reith

Und dies seit 2014 hauptberuflich als Verschlussbrenner. Das heißt: Er darf brennen, wann er will und wieviel er will. Braucht anders als ein Abfindungsbrenner keine Genehmigung des Zollamts, in der Brennzeiten und Brennmenge festgelegt sind. Wer von der Brennerei leben will, muss demzufolge als Verschlussbrenner arbeiten. Und er muss nach Hotz' Überzeugung Ideen haben und für alles offen sein. So, erzählt Hotz, stelle er auch Produkte her, die er selbst nie verkaufen würde. Solche nämlich, die Kunden bei ihm in Auftrag geben. Er denkt da beispielsweise an den Lakritz-Likör mit Chilli, den er auf Bestellung produzierte.

Seine Destille, sagt Hotz, gleiche gelegentlich einem Versuchslabor. Um Kundenwünsche zu erfüllen, hat er sich zum Ausprobieren ein kleines Destilliergerät zugelegt. Und was etwa die Liköre beträfe, sei der Thermomix sein bester Mitarbeiter. Aber so ist es eben für einen, der von dem leben muss, was aus der Brennblase fließt. Anders als ein Nebenerwerbsbrenner hat Hotz nicht den Luxus, nur das zu brennen, was ihm Spaß macht. Bedeutender ist, dass seine Arbeit seinen Kunden Spaß macht. Aber den ökonomischen Zwängen zum Trotz: Alexander Hotz ist ein leidenschaftlicher Destillateur. »Ich lebe Schnaps«, sagt er von sich. Sonst hätte er den erlernten Beruf wohl auch kaum aufgegeben. Hotz stammt aus einer Metzgerei und ist Metzgermeister. Zum Brennen kam er durch seine Frau Christine. Die wiederum stammt aus einer Brennerei, die 1954 an den Start ging.

Was Alexander Hotz so sehr an seinem »zweiten« Beruf gefällt ist der Kontakt zu den Menschen. Zu Kunden, Winzern, Brauereien, Obstproduzenten. Die Arbeit sei ungemein vielseitig, sagt Hotz. Und so ganz anders als in der Fleischwarenindustrie.

Und ja: Hotz ist Unternehmensgründer. Er hat die Bachgau-Destille gemeinsam mit seiner Frau aufgebaut. Hat konsequent die alte Hofreite in der Radheimer Ringstraße gekauft und eine Brennerei installiert. Zugleich zog der aus Lützel-Wiebelsbach (Odenwaldkreis) stammende Unternehmer mit seiner Frau und zwei Söhnen dorthin.

Und kam zur Sache. Mit einem Elan, den man dem sportlich gebauten Mann mit Abenteurergeist gleich ansieht. So brennt Hotz Stein- und Kernobstbrände, Geiste und Gin, Absinth Vermouth, Whisky und Liköre. Er füllt seine Kreationen in Holz- und Stahlfässer und ist auch hinsichtlich der Flaschen um keine Idee verlegen. Manche stehen als eine Art optische Täuschung da wie der schiefe Turm von Pisa. Und natürlich: Die Destille ist auch regelmäßig Schauplatz von Verkostungen und anderer geistvoller Veranstaltungen. Dank seiner Vielseitigkeit habe er viele Kunden gewonnen, sagt Hotz. Nicht nur aus der näheren Umgebung. Bestellungen für Schnäpse aus der Bachgau-Destille gingen beispielsweise auch von der Insel Amrum oder vom Wolfgangssee in Österreich ein.

Alexander Hotz ist ein Abenteurer. An der Brennblase, aber auch in seiner Freizeit. Er fährt gerne Motorrad. Im Gelände. Etwa in Südtirol geht es über Stock und Stein. Oder auf 2000 Metern Höhe auf der ligurischen Grenzkammstraße, die auf 63 Kilometern entlang der Grenze zwischen Frankreich und Italien verläuft. Der Untergrund ist lose. Genau das richtige für einen Abnteurer.

Jürgen Overhoff

Vom Gin aus Hanau Um Spirituosen ranken sich viele Geschichten und Legenden. Was fraglos daran liegt, dass das Destillieren ein sehr altes Handwerk ist. Zudem eines, was gerne in die Nähe der Alchemie gerückt wird, einer mystisch verbrämten Chemie also. Und irgendwie mystisch fühlt sich auch die Legende an, die sich findet, wenn man auf die Suche nach den Ursprüngen des Gins geht. Jenes Schnapses aus Wacholder und anderen zumeist Kräuter-Aromen, der momentan ganz groß in Mode ist. Eine wahre Gin-Welle schwappt gegenwärtig über das Land, von der manche Destillateure schon jetzt sagen, dass sie sich höher auftürmt als die Whisky-Welle. Und der Gin, man mag es kaum glauben, könnte seinen Ursprung vor den Toren Aschaffenburgs gefunden haben. Genauer in Hanau. Dort erblickte am 15. März 1614 ein gewisser Franz de le Boë das Licht der Welt. Der Mann, der seinen namen latinisierte und sich Franciscus Sylvius nannte, war ein hessisch-niederländischer Arzt, Anatom und Naturwissenschaftler flämischer Abstammung. Der Mediziner ging als Begründer der naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin und der klinischen Chemie in die Geschichte ein. Franciscus studierte in Leiden und Basel, praktizierte als Arzt in Hanau und Leiden und wurde schließlich Professor für Medizin an der Universität Leiden und auch deren Rektor. Nach seinen Vorstellungen basieren Leben und Krankheit auf chemischen Prozessen und seine Schule versuchte, medizinische Phänomene aus den Gesetzmäßigkeiten der Physik und Chemie abzuleiten. Und: Der gute Mann erforschte die positive Wirkung des Wacholders bei Sodbrennen und Verdauungsstörungen. Er kam dabei auf die Idee, die Pflanze mit Alkohol und anderen Kräutern zu vermischen. Offensichtlich angetan von seiner Mixtur brachte er sie als Genever in den Handel. Zu medizinischen Zwecken versteht sich. Doch nicht nur Zeitgenossen mit Magendrücken fanden Gefallen an dem Wacholderschnaps. Wilhelm III. von Oranien-Nassau, der 1689 den englischen Thron bestieg, war gar so begeistert vom Genever, dass er ihn aus seiner Heimat mit auf die Insel brachte und ihn steuerfrei stellte. Die Engländer ließen Genever zum Gin werden. Ohne dass der Genever verschwand. Als niederländische oder belgische Spirituose kann man ihn bis heute kaufen. Das ist sicher. Nicht sicher ist, ob Franciscus tatsächlich der Erfinder des Genever war. Denn andere Legenden berichten, dass er schon vor Lebzeiten des Hanauer Doktors verbreitet war.

Hintergrund: Die Bachgau-Destille In seiner Verschlussbrennerei produziert Alexander Hotz rund 5000 Liter Reinalkohol pro Jahr. Daraus werden rund 20.000 Flaschen verschiedene Destillate und Liköre. In 55 Prozent davon füllt Hotz Obstbrände. Er verarbeitet jährlich 18 bis 22 Tonnen Früchte. Während die Brände eher klassisch sind, bietet Hotz im Likörbereich durchaus Abenteuerliches: Etwa Apfelstrudel-Likör, malziger Bockbierlikör oder Heidelbeer-Kakao-Likör. Hotz' Destillate sind in seinem Hofladen erhältlich. Auch im Lebensmittel-Einzelhandel werden seine Schnäpse vielfach verkauft. Schließlich gibt es auch einen Online-Shop. joff