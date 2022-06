»Den Blick auf die Stärken der jungen Menschen richten«

Bildung: Peter Baumann geht nach 22 Jahren als Rektor der Babenhäuser Edward-Flanagan-Schule in den Ruhestand

Babenhausen 29.06.2022 - 18:11 Uhr 2 Min.

Peter Baumann verlässt im Juli die Edward-Flanagan-Schule, die er in 22 Jahren als Rektor vom Lernort zum Lebensort weiterentwickelt hat.

Die Förderschule mit Schwerpunkt Lernen hieß zunächst Eduard-Flanagan-Schule in Anspielung an einen irischen Priester, der sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts für sozial benachteiligte Jugendliche einsetzte. Dessen Name wurde jedoch eingedeutscht. Peter Baumann setzte beim Kreis als Schulträger durch, dass der Name korrigiert wird. Seit 2017 heißt die Einrichtung nun Edward-Flanagan-Schule.

»Flanagan war der Überzeugung, dass eine sinnvolle Betätigung wichtig sei für eine positive Lebensbewältigung. Er richtete den Blick auf die Stärken und Ressourcen der jungen Menschen, und das gleiche machen wir hier an der Schule auch«, sagt Peter Baumann, der an vielen Stellen die positive Entwicklung seiner Schüler würdigt. Beispielsweise mit einer kleinen Bildergalerie in seinem Büro, die Schüler der »Bike-School« gestaltet haben.

Die Bike-School ist eines der vielen Nachmittagsangebote an der Edward-Flanagan-Schule. »Die Schüler fahren nicht nur Fahrrad, sie halten auch die Räder instand, reparieren sie in einer eigenen Werkstatt und leihen sie an andere Schüler aus. Vom Handwerk über Sport bis zur Organisation erwerben die Kinder in der Bike-School eine Vielzahl von Fähigkeiten.« Die nachmittäglichen Angebote sind Bestandteil des Landesprogramms »Ganztagsschule nach Maß«, sowie dem Programm »Familienfreundliche Schule« des Landkreises. Seit 2002 gibt es das Programm des Schulträgers, mit dem ein erster großer Schritt auf dem Weg zur Ganztagsschule gegangen wurde.

Die Bike-School ist ein Herzensprojekt Baumanns, der selbst seinen täglichen Weg von und zur Schule mit dem Fahrrad zurücklegte und so in 22 Jahren rund 18.000 Kilometer radelte. Was er bei den Schülern fördert, möchte er auch selbst vorleben. Offenheit und Vertrauen in die Befähigung der Kinder gehören dazu.

85 Jungs und Mädchen besuchen gegenwärtig die Edward-Flanagan-Schule. Mit deren Eltern pflegt die Schule einen regelmäßigen, intensiven Kontakt. Unter anderem mit einer eigenen Schul-App, die die Förderschule entwickeln ließ und nach den Sommerferien für zwei Jahre testen will. Die Kommunikation zwischen Eltern und Schule soll so vereinfacht und verstetigt werden.

»Früher wurden Kinder vom Schulamt in eine Förderschule eingewiesen. Heute treffen Eltern die Entscheidung, welche Schule ihr Kind besucht«, sagt Baumann. Die inklusive Beschulung habe stets den Vorrang. Als Beratungs- und Förderzentrum hat die Edward-Flanagan-Schule 15 »Bezugsschulen« im östlichen Landkreis, an denen Lehrkräfte der Babenhäuser Förderschule Kollegen und Schüler im Unterricht unterstützen. »Unser Ziel ist es, dass unsere Schüler nach ihrer Schulzeit einen guten Anschluss bekommen.« Besonders freue es ihn, wenn Schüler ihn nach Jahren besuchen, um von ihrer weiteren privaten und beruflichen Entwicklung zu berichten.

Zum Lebensraum Schule gehöre auch die Verpflegung, deren Finanzierung seit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets neu organisiert ist. »Dadurch erhalten Eltern, deren Einkommen nur knapp über einer bestimmten Grenze liegt, keine Bezuschussung mehr. Ich hätte gern noch erreicht, dass dieses Defizit behoben wird. Aber das ist nun eine Aufgabe für meinen Nachfolger«, sagt Peter Baumann, der die Edward-Flanagan-Schule schweren Herzens verlässt.

Melanie Schweinfurth

Hintergrund: Verabschiedung nach 22 Jahren Am 19. Juli wird Peter Baumann in den Ruhestand verabschiedet. 22 Jahren war er Rektor der Edward-Flanagan-Förderschule in Babenhausen. Zuvor war er an Schulen in Darmstadt und Kranichstein tätig und hat dort den Vorläufer des inklusiven Unterrichts mit entwickelt. Baumann holte das Zentrum für schulische Erziehungshilfe nach Babenhausen, in dem 27 Schulen und das Jugendamt zusammenwirken. Bis sein Nachfolger offiziell ernannt ist, wird Konrektorin Fiorenza Finotti die Edward-Flanagan-Schule leiten. schme