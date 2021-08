Das Jahrzehnt der Gerichtsshows mitgeprägt

Porträt: Als Fernsehrichter war Ulrich Wetzel das Gesicht der Sendung »Das Strafgericht« - Seit zehn Jahren leitet er das Amtsgericht Seligenstadt

Ulrich Wetzel als Richter in der RTL-Sendung »Das Strafgericht«. Archivfoto: dpa/RTL Ulrich Wetzel leitet seit zehn Jahren das Amtsgericht Seligenstadt. Zwischen 2002 und 2008 war er der Richter in der RTL- Gerichtsshow »Das Strafgericht«. Foto: Stefan Gregor

Eigentlich wollte er sich nach dem Abitur bei der Bundeswehr zum Hubschrauberpiloten ausbilden lassen. Dafür hätte er sich aber zwölf Jahre verpflichten müssen. »Das hat mich abgeschreckt. Ich wollte unbedingt noch studieren«, sagt Ulrich Wetzel, Direktor des Amtsgerichts Seligenstadt.

Jura lag nahe. Der Vater, ein Frankfurter Rechtsanwalt, diskutierte seine Fälle gerne am heimischen Esstisch. Der Sohn machte sich schon als Schüler in der väterlichen Kanzlei nützlich. Damit war die Karriere als Anwalt eigentlich vorgezeichnet. Eigentlich. Aber während des Referendariats kamen Wetzel Zweifel. »Mein Vater war meist bis 22 Uhr im Büro, oft auch am Wochenende.« Erzogen habe ihn und seine zwei jüngeren Geschwister die Mutter. »Willst du das wirklich - ein Leben mit viel Geld, aber kaum Freizeit?«, hat er sich damals oft gefragt. Nein. Das wollte er nicht.

Zwei Jahre in väterlicher Kanzlei

Trotzdem arbeitete er gut zwei Jahre in der väterlichen Kanzlei, bevor er seine erste Richterstelle in Wetzlar antrat. Schon nach einem Jahr kehrte er nach Frankfurt zurück. Am dortigen Amtsgericht war er für besondere Straf- und Ordnungswidrigkeiten wie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Steuerhinterziehungen zuständig. Nebenbei kümmerte er sich als Leiter von Arbeitsgemeinschaften für Rechtsreferendare um die Ausbildung des juristischen Nachwuchses. Niemals hätte er gedacht, dass ein ehemaliger Schützling seine zweite Karriere als Fernsehrichter initiieren würde. »Aber so war es.«

Eine Produktionsfirma hatte den einstigen AG-Teilnehmer, der mittlerweile als Medienrechtsanwalt in München praktizierte, gefragt, ob er einen gestandenen Richter für eine neue Gerichtssendung von RTL empfehlen könne. Der Anwalt hielt Wetzel für den Richtigen und fragte, ob er seine Telefonnummer weitergeben dürfe. Er durfte. »Und schon nach zehn Minuten klingelte bei mir das Telefon. Die Produktionsfirma war dran«, erinnert sich Wetzel. Dann ging alles schnell. »Wir machten einen Piloten für die Marktforschung.« Das Ergebnis: Der Frankfurter Jurist hatte sich in der Zuschauergunst gegen einen weiteren Kandidaten durchgesetzt und erhielt ein Angebot von RTL.

Raus aus öffentlichem Dienst

Seine Chefin bei der hessischen Justiz habe ihn nicht gerne ziehen lassen. »Aber meine Entscheidung war gefallen.« Der ambitionierte Richter musste aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden, erhielt jedoch die Zusicherung, nach dem Ende seiner TV-Karriere wieder eingestellt zu werden.

Erste Sendung September 2002

Am 2. September 2002 um 14 Uhr ging »Das Strafgericht« mit Ulrich Wetzel als TV-Richter zum ersten Mal auf Sendung. Von da an versorgte er als Anchorman mit einem Team aus Staatsanwälten, Verteidigern und Laiendarstellern die Nation von montags bis samstags mit fiktiven Gerichtsverhandlungen. Mittwochs und donnerstags wurden im Studio in Köln-Ossendorf die Sendungen für die kommende Woche gedreht. Immer drei Gerichtsverhandlungen am Stück. »Ab 10 Uhr morgens. Manchmal bis halb zwölf in der Nacht«, sagt Wetzel. Für jede Sendung gab es ein Drehbuch.

Seine Urteilsbegründungen habe er aber immer selbst geschrieben, genauso wie die Staatsanwälte ihre Plädoyers. Besonders gerne erinnert sich der ehemalige TV-Richter an eine Sendung, die im Kölner Travestie-Milieu gespielt hat. Zwei Dragqueens waren sich in die Haare geraten. »Wie die improvisiert haben. Wir haben Tränen gelacht. Und die Einschaltquoten waren spitze.«

Insgesamt seien Anfang der 2000er-Jahre Gerichtsshows en vogue gewesen. Für den Privatsender Sat.1 seien Richterin Barbara Salesch und Richter Alexander Hold Quotengaranten gewesen. Für RTL waren es Ulrich Wetzel als Strafrichter, Ruth Herz als Jugendrichterin und Frank Engeland als Familienrichter. »Ich kenne die Kollegen gut. Beim Deutschen Fernsehpreis haben wir immer zusammen gefeiert«, sagt Wetzel. Nach und nach sei der Boom um die Gerichtsshows jedoch abgeflaut. 2008 war dann auch Schluss mit dem »Strafgericht«. Nach 1058 Folgen und sieben Staffeln. Der TV-Richter kehrte in die hessische Justiz zurück. Zunächst nach Friedberg. Seit 2011 ist der 64-Jährige Direktor des Amtsgerichts Seligenstadt und dort vor allem für Familiensachen zuständig. Im kommenden Jahr geht er in Pension.

Buckelvolvo im Visier

Was er dann machen wolle? »Auf jeden Fall etwas Handwerkliches. Zum Beispiel an alten Autos herumschrauben.« Einen Buckelvolvo habe er im Visier. Weil man da so richtig viel selber machen könne. Aber auch der Juristerei will er nach so vielen Jahren als »Sozialingenieur« treu bleiben. Mediation, das würde ihm gefallen. Denn: »Schlichten ist besser als richten.«

Hintergrund: Gerichts-sendungen im Fernsehen Mit der fiktiven Gerichtssendung »Richterin Barbara Salesch«, die ab 1999 vom Privatsender Sat.1 ausgestrahlt wurde, setzte ein Boom der Gerichtsshows bei den privaten Fernsehsendern ein. Ab 2001 ging die Show »Richter Alexander Hold« bei Sat.1 auf Sendung. Im selben Jahr zog der Kölner Privatsender RTL mit dem Format »Das Jugendgericht« nach, in dem zunächst Ruth Herz und dann Kirsten Erl fiktive Fälle verhandelten. Ab 2002 war der heutige Direktor des Amtsgerichts Seligenstadt, Ulrich Wetzel, als TV-Richter im RTL-Format »Das Strafgericht« auf Sendung. Zeitgleich startete der Kölner Privatsender »Das Familiengericht« mit Frank Engeland als Anchorman. ()