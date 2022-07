Das große Schwitzen: Was tut Hessen?

Höchsttemperaturen von bis zu 37 Grad

Offenbach/Frankfurt 19.07.2022 - 14:46 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

19.07.2022, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Motorroller fährt auf einer Straße im Stadtteil Sachsenhausen an einem Zebrastreifen vorbei, während die Jalousie am Fenster einer Wohnung wegen der Hitze heruntergelassen ist. Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Hessen schwitzt. Mit den Temperaturen steigen die Belastungen. So wächst etwa das Risiko für Waldbrände, und Pflegebedürftige brauchen mehr Hilfe. Sie finden sie zum Beispiel in Nordhessen unter dem «Sonnenschirm».

Hilfe am Telefon:

In Kassel können sich Rentner telefonisch vor bevorstehender Hitze warnen lassen: vom Hitzetelefon «Sonnenschirm» des Seniorenbeirats. Seit 2010 rufen dessen Mitglieder die Angemeldeten vormittags an und informieren kostenlos über Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Anrufer geben auch Tipps, wie man sich vor einer zu großen Hitzebelastung schützen kann. «Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer schätzen besonders den täglichen, persönlichen Kontakt, da bei den ehrenamtlichen Anrufen auch immer Zeit für ein freundliches Gespräch bleibt», sagte ein Sprecher der Stadt. Derzeit nehmen rund 20 Personen das Angebot in Anspruch.

Schutz für Heimbewohner:

Pflegebedürftige und Menschen mit einer Behinderung brauchen besondere Aufmerksamkeit. Viele Pflegeeinrichtungen verfügen über fertige Hitzekonzepte. «Unsere ambulanten Pflegedienste sind hier sehr wachsam, gerade was das Thema Trinken angeht», erklärte die Caritas. Regelmäßiges Trinken oder Mahlzeiten mit wasserreichem Obst seien Teil der Planung. Auch Tagesabläufe wie Spaziergänge würden angepasst. Zimmer werden demnach nach Möglichkeit verdunkelt und gekühlt. Außerdem stelle man «Trinkinseln» in die Wohnungen der Pflegebedürftigen, das sind Getränke an Beistelltischen oder Fensterbänken, an denen Ältere oft vorbeikommen.

Anpassung im Alltag:

Hohe Temperaturen sorgen für körperliche Belastungen im Alltag - nicht nur bei Pflegebedürftigen. Sonnenbrand, Kreislaufprobleme oder Sonnenstich machen vielen Menschen zu schaffen. Besonders wichtig ist regelmäßiges Trinken: «Durstgefühl signalisiert bereits einen Mangel, zu dem es gar nicht erst kommen soll», erklärte Präsidentin Ursula Funke von der Landesapothekerkammer Hessen. «Über den Tag verteilt, sollen an heißen Tagen zwei Liter Flüssigkeit aufgenommen werden, und bei körperlicher Anstrengung wie Sport noch mehr.» Auch die Pflege der Haut mit speziellen Produkten nach einem Sonnenbad sei wichtig, sagte Funke.

Waldbrandgefahr:

Wegen der Trockenheit, die derzeit in Hessen herrscht, ist die Brandgefahr in Waldgebieten sehr hoch. Der Wetterdienst setzte den Waldbrandgefahren-Index für Teile des Rhein-Main-Gebiets und Südhessens am Dienstag auf die höchste Stufe 5. Dort besteht nach Einschätzung der Experten eine «sehr hohe» Gefahr für Waldbrände. Für die übrigen Regionen in Hessen gilt die Stufe 4, also eine «hohe» Gefahr. Lediglich an der Wasserkuppe herrscht die Stufe 3. Erst im vergangenen Juni ereignete sich in Stockstadt am Main der größte Waldbrand seit über zehn Jahren in der Region. Dabei fielen fast drei Fußballfelder an Waldfläche den Flammen zum Opfer.

Wie geht es weiter?

Am Donnerstag soll es sich bei vereinzelten Schauern und Gewittern dann abkühlen – es werden rund zehn Grad weniger erwartet. Schon am Mittwochmorgen sollen laut DWD einige Wolken aufziehen. Ab dem Nachmittag werden Schauer und Gewitter erwartet, die zum Teil mit Starkregen, Hagel und Sturmböen auch heftiger ausfallen können. Der DWD spricht von «örtlichen Unwettern».

Aber auch der Mittwoch bleibt heiß: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 32 und 37 Grad. Der Hitzerekord in Deutschland liegt übrigens bei 41,2 Grad, gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg. Der Hitzerekord in Hessen wurde am 25. Juli 2019 mit 40,2 Grad im Frankfurter Westend aufgestellt.

dpa