Das große Aufräumen nach dem Waldbrand

Feuer: Bei Münster sammeln Feuerwehrleute ihr Material ein - 36 Kilometer Schläuche

Darmstadt-Dieburg 28.08.2022 - 13:06 Uhr 2 Min.

Sammeln, sortieren, wieder mitnehmen: Der Hof vorm Feuerwehrgerätehaus Münster füllt sich mit Material, das beim Waldbrand zum Einsatz kam.

Nach der Lagebesprechung am frühen Samstagmorgen geht es los: Fahrzeug um Fahrzeug rollt in den Wald. Aus 22 Feuerwehren des Landkreises sind Kameraden angerückt, um ihr Material wieder einzusammeln. Denn vieles an Equipment war nach dem Mega-Einsatz liegen geblieben, darunter 36 Kilometer Schläuche unterschiedlicher Stärke. Traurige Bilanz: Es war der größte Brand im Landkreis Darmstadt-Dieburg bisher. Aus vier Bundesländern, darunter Bayern, 16 Landkreisen und drei kreisfreien Städten eilten Helfer herbei, um die Feuersbrunst in dem Gebiet zu löschen. 615 Fahrzeuge und drei Hubschrauber waren am Start. Da blieb neben technischem Material auch allerlei Müll liegen.

»Wir haben den Wald in sechs Abschnitte unterteilt«, erklärt Andreas Haus von der Feuerwehr Münster, der die anrückenden Fahrzeuge in den entsprechenden Sektor schickt. Knapp 200 Einsatzkräfte räumen vor Ort auf, während sich am Sammelstützpunkt, dem Feuerwehrgerätehaus Münster, ein wachsender Materialberg türmt, den es zu sortieren gilt.

Hier hat sich die Alters- und Ehrenabteilung in Stellung gebracht, die keine Schläuche rollt, sondern Frikadellen. Alle werden verköstigt, das ist wichtig. Während des Einsatzes waren immer wieder Bürger auf Eigeninitiative zum Feuerwehrhaus gekommen, um vor allem mit Getränken zu unterstützen. »Das ist eine tolle Wertschätzung für uns«, sagt Michael Sühl, Pressesprecher der Münsterer Feuerwehr dankbar. Es hat viel Kraft gekostet, das Löschen des Großbrands, der kurz hinter der alten Brandwunde im Wald - hier waren im Sommer 2019 acht Hektar abgefackelt - ausbrach. Kreislaufprobleme, ein verstauchter Fuß, eine Platzwunde und Rauchvergiftungen. Für manchen Kameraden endete der Einsatz gar im Krankenhaus.

Wie es zum historischen Großbrand kam, bleibt ungeklärt. »Ein Brandstifter« - die Mutmaßung einer Groß-Zimmerner Einsatzkraft lässt sich durch nichts belegen. Noch ermittle die Kripo zur Brandursache, meint Sühl. Der gewaltige Bereich von rund 250 Hektar munitionskontaminierter Fläche, das ist eine Besonderheit. »Durch das Sturmtief Fabienne in 2018 sind viele Bäume umgefallen«, erklärt Gemeindebrandinspektor Florian Kisling, »die Wurzelteller bringen die Munition wieder zum Vorschein.«

Da müsse nur eine wühlende Wildsau in Kontakt kommen - und Peng! ?, ergänzt Andreas Haus. Immer wieder fanden Bodensondierungungen durch den Kampfmittelräumdienst statt, weiß Kisling, »aber nur bis 20, 30 Zentimeter Tiefe.« So oder so: Kommt es zum Brand, sind die Rettungsarbeiten erschwert. Die Tiere, Wisente und Wildpferde, die im Rahmen eines Naturschutzprojekts des Bundesforsts auf einem Teil des Muna-Areals leben, wurden von der Waldbrandgefahr übrigens nicht tangiert.

Im Wald nehmen die Aufräumarbeiten an Fahrt auf, Müllsäcke füllen sich, Schläuche werden aufgerollt, Gerätschaften in schweren Fahrzeugen verstaut. Ein lang ersehnter Sommerregen hat in dem verbrannten Gebiet für Feuchtigkeit gesorgt. Zwischen verkohlten Baumstämmern und schwarzem Waldboden keimt erstes Grün, es riecht verbrannt.

»Das ist nicht schön anzusehen«, meint Michael Sühl zu dem apokalyptischen Szenario verbrannter Bäume. Der heiße, viel zu trockene Sommer wirkt wie ein Multiplikator der Waldbrandgefahr - ob nun willkürlich gelegt oder per Zufall entstanden. Schon hat es wieder einen Alarm gegeben. »Am Freitag hatten wir zwei weitere Brände hier im Breitefeld«, berichtet der Gemeindebrandinspektor. Diesmal war das Feuer gottlob klein und die Flammen nach rund zwei Stunden gelöscht.

Aufräumarbeiten: 22 Feuerwehren machten im Gebiet des gelöschten Waldbrands bei Münster Breitefeld klar Schiff - mit 34 Hektar brennendem Wald war es der bislang größte Brand im Landkreis.

