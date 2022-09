Darmstadt nominiert Kandidaten für Oberbürgermeisterwahl

Hanno Benz (SPD)

Darmstadt 13.09.2022 - 17:08 Uhr < 1 Min.

Die SPD Darmstadt hat Hanno Benz als Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 19. März kommenden Jahres nominiert. Der langjährige Fraktionsvorsitzende der SPD in der Stadtverordnetenversammlung bis 2016 war bis vor kurzem auch Vorsitzender des größten Darmstädter SPD-Ortsvereins Arheilgen, teilte ein Sprecher der Partei am Dienstag mit.

Jochen Partsche (Grüne) kandidiert nicht für dritte Amtszeit

«Er bringt große kommunalpolitische Erfahrung und Expertise aus der Energiewirtschaft mit», sagte Tim Huß, der Vorsitzende der SPD Darmstadt. Benz kündigte an, ein «Oberbürgermeister für alle» sein zu wollen: «Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass Darmstadt auch in diesen schwierigen Zeiten zusammenbleibt und dass meine Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Zuversicht und ohne Existenzängste in die Zukunft blicken können.» Amtsinhaber Jochen Partsch (Grüne) kandidiert nicht für eine dritte Amtszeit.

