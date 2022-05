Softball-Gedenkturnier in Babenhausen für 13-Jährige, die sich das Leben nahm

Damit Ciarra nicht in Vergessenheit gerät

Babenhausen Dienstag, 31.05.2022 - 17:17 Uhr

Wer am Wo­che­n­en­de das aus­ge­las­se­ne Trei­ben auf den bei­den für Ba­se- wie Soft­ball ge­eig­ne­ten Spiel­fel­dern hin­ter den Ba­ben­häu­ser »Kai­ser­gär­ten« und der Par­ty­zo­ne da­ne­ben be­o­b­ach­te­te, hät­te oh­ne Hin­ter­grund­wis­sen zu­nächst kaum ver­mu­tet, dass all dies oh­ne ei­nen tra­gi­schen Vor­fall nie zu­stan­de ge­kom­men wä­re: Das »Ci­ar­ra Joi Rho­des Me­mo­rial Soft­ball Tur­nier« hol­te von Frei­tag bis Sonn­tag das The­ma Sui­zid aus der Ta­bu­zo­ne und er­in­ner­te zu­g­leich an Ci­ar­ra Joi Ro­des aus Groß-Gerau, die sich im De­zem­ber 2013 im Al­ter von nur 13 Jah­ren das Le­ben nahm.