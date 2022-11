Ab kom­men­dem Sams­tag, 5. No­vem­ber, gibt es in der Kern­stadt Ba­ben­hau­sen so­wie in den Stadt­tei­len Her­gers­hau­sen, Si­cken­ho­fen, Lang­stadt, Har­res­hau­sen und Har­perts­hau­sen ei­ne Mög­lich­keit mehr, von A nach B zu kom­men: Dann geht der Da­di-Li­ner in Be­trieb, ein voll­e­lek­tri­scher Klein­bus auf Ab­ruf.