Dadi-Liner gut gestartet

Darmstadt-Dieburg 10.02.2023 - 15:56 Uhr 2 Min.

Seit rund 100 Tagen im Dienst: der Dadiliner der Dadina.

Bisher wurden über 3000 Fahrten durchgeführt und über 4000 Passagiere befördert. Durchschnittlich sitzen pro Fahrt etwa 1,4 Fahrgäste in den Fahrzeugen des DadiLiners. Besonders nachgefragt sind Fahrten zu den Bahnhöfen in Eberstadt und Wixhausen. »Es freut mich, dass von den Fahrgästen im westlichen Bediengebiet insbesondere auch die Fahrtmöglichkeiten zwischen den Kommunen angenommen werden, denn dort hatte es zum Beispiel zwischen Pfungstadt, Griesheim und Weiterstadt bisher keine direkten ÖPNV-Verbindungen gegeben«, erläutert Erster Kreisbeigeordneter Lutz Köhler in seiner Funktion als stellvertretender Dadina-Vorstandsvorsitzender.

»Die Kunden sind anscheinend mit dem Angebot sehr zufrieden, denn wir erhalten sehr gute Bewertungen mit durchschnittlich etwa 4,9 von fünf möglichen Punkten, das führen wir unter anderem auch auf die kurzen Wartezeiten zwischen Buchung und Fahrtbeginn zurück«, so Dadina-Geschäftsführer Matthias Altenhein.

»Der tolle Start des Dadiliner zeigt einmal mehr, dass On-Demand-Verkehre Bus und Bahn hervorragend ergänzen«, sagt RMV-Geschäftsführer Knut Ringat. »Ähnliche Erfahrungen machen wir auch bei den anderen On-Demand-Angeboten im Verbundgebiet. Egal, ob in Limburg, Taunusstein oder Kreis Offenbach: Die Fahrgäste sind durchweg sehr zufrieden und fahren besonders gerne zu Verkehrsknoten, wo sie in den öffentlichen Nahverkehr umsteigen können.«

Zu den guten Bewertungen der Fahrgäste tragen auch die eingesetzten Fahrzeuge bei. Es handelt sich um Kleinbusse des Typs Mercedes Vito, die mit ihrem Elektroantrieb leise und lokal emissionsfrei unterwegs sind.

Der DadiLiner steht nach Buchung täglich von früh morgens bis in die Nacht zur Verfügung und ist attraktiv für alle Altersgruppen. Dabei bringt er Fahrgäste unabhängig von festen Routen oder einem Fahrplan ans Ziel.

Bisher nutzt die Dadina für den DadiLiner acht von der HEAG mobilo ausgeliehene Fahrzeuge des HeinerLiners. Demnächst werden die von der Dadina bestellten Fahrzeuge des gleichen Typs geliefert und können dann eingesetzt werden. Dann werden alle Fahrzeuge im einheitlichen DadiLiner-Design unterwegs sein, was die öffentliche Wahrnehmbarkeit verstärkt.

Der DadiLiner ist Teil des RMV-Verbundprojektes »On-Demand-Mobilität Frankfurt/RheinMain«, aktuell eines der größten On-Demand-Vorhaben in Europa. Es wird mit Mitteln des Bundes und des Landes Hessen gefördert, um die Digitalisierung im öffentlichen Personennahverkehr und die Luftqualität zu verbessern.

Die Fahrten werden digital über die RMV-On-Demand-App gebucht. Fahrgäste können sich die App aus dem Google Play Store oder dem App Store herunterladen. Alternativ ist auch eine Buchung per Telefon möglich. Hierzu ist eine einmalige vorherige Registrierung bei der Dadina oder den beteiligten Kommunen erforderlich. Die Bezahlung ist nur bargeldlos möglich, das geht in der App (per Kreditkarte oder über Paypal) oder direkt im Fahrzeug mit EC-/Giro- oder Kreditkarte. Liegen mehrere Fahrtwünsche von Fahrgästen mit ähnlichen Routen vor, werden die Fahrgäste zusammen befördert.

Geplant sind demnächst Kooperationen mit Unternehmen vor Ort. Auch als Dienstfahrzeug für die beteiligten Kommunen könnte der DadiLiner eingesetzt werden.

Alle Informationen sind auch unter https://www.dadina.de/dadiliner zu finden.

Pressestelle der Dadina