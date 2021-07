Dachstuhl des Frankfurter Oberforsthaus komplett abgebrannt

Ursache unbekannt

Frankfurt 09.07.2021 - 12:13 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

08.07.2021, Hessen, Frankfurt/Main: Feuerwehrleute löschen einen Brand im historischen Oberforsthaus. In dem bekannten historischen Oberforsthaus in Frankfurt ist ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl des maroden Gebäudes brannte komplett ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr waren am späten Donnerstagabend vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Foto: ---/5vision.media/dpa

In dem bekannten historischen Oberforsthaus in Frankfurt ist ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl des maroden Gebäudes brannte komplett ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr waren am späten Donnerstagabend vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzten. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Am Morgen konnte das historische Gebäude noch nicht betreten werden.

dpa