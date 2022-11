Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Cyberangriffe auf den Kreis bislang erfolglos

Kreistag: Kreisausschuss sieht Verwaltung des Landkreises Darmstadt-Dieburg trotzdem nicht ausreichend vorbereitet

Darmstadt-Dieburg 11.11.2022 - 15:32 Uhr < 1 Min.

All das wollte nun die gemeinsame Kreistagsfraktion der Freien Wähler und Unabhängigen Wählervereinigungen vom LaDaDi wissen. Die Antwort von Verwaltung und Kreisausschuss beruhigt und verunsichert zugleich.

Zunächst, so ergibt sich aus der schriftlichen Stellungnahme des Kreises, bemerke die Verwaltung »täglich Cyberangriffe«. Bislang seien diese aber »ohne Erfolg« geblieben. Dies gelte auch für die Eigenbetriebe wie die Kreiskliniken: Erfolgreiche Angriffe mit spürbaren Auswirkungen auf die Betriebsabläufe oder externe Anspruchsgruppen habe es noch nicht gegeben.

Auf die konkrete Frage von FW/UWG, ob der Kreisausschuss die Verwaltung ausreichend auf Cyberangriffe vorbereitet sieht, lautet die Antwort allerdings »nein«. Zwar weigert sich der Kreis aus naheliegenden Gründen, in der öffentlichen Rückmeldung auf die Fraktionsanfrage Details zu Maßnahmenplänen, internen Netzstrukturen und technischen Schutz zu nennen - schließlich könnte das Angreifern Attacken erleichtern. Der Kreisausschuss gesteht der Gebietskörperschaft aber zu, »dem Stand der Technik angemessene technische und organisatorische Maßnahmen« zur Gewährleistung der Cybersicherheit seiner Strukturen ergriffen zu haben. Diese Maßnahmen orientierten sich an den Vorgaben des IT-Grundschutzes gemäß dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

Dennoch verbleibe »ein nicht unerhebliches Restrisiko bei der Betrachtung des Faktors Mensch«. Allen Kreisbediensteten würden »regelmäßige Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen angeboten«. Weiterhin empfiehlt der Kreisausschuss, »in die weitere Standardisierung des Prozesses sowie entsprechende Tools zu investieren und die systematische Gewährleistung aller kritischer Geschäftsprozesse in Angriff zu nehmen«.

Ebenfalls wissen wollten die FW/UWG, ob im LaDaDi bei der Cybersicherheit eine Zusammenarbeit zwischen dem Kreis und seinen 23 Kommunen bestehe. Dem sei nicht so, was mit starken Unterschieden in den Strukturen und Bedarf zwischen dem Kreis und den Kommunen begründet wird.

jed