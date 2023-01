Container-Unterkunft in Freigericht bezugsfertig

Hintergrund: Kreis und Gemeinden unter Druck

Deutlich stärker als auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015/16 hat die Zuweisung von Geflüchteten und Vertriebenen den MKK nach Angaben von Sozialdezernentin Susanne Simmler in den vergangenen zehn Monaten beansprucht. Kamen damals rund 6800 Menschen, waren allein im vergangenen Jahr 9200 unterzubringen. In den letzten drei Monaten 2022 trafen demnach wöchentlich 160 Zugewiesene im MKK ein, in den ersten drei Januar-Wochen 130 bis 150. Als Notunterkünften hatte der Kreis 2022 vier Turn- und Mehrzweckhallen in Birstein, Langenselbold, Wächtersbach und Mittelbuchen belegt. Nach Inbetriebnahme neuer Erstversorgungsstellen auf dem Großauheimer Underwood-Kasernengelände und in Bad Soden-Salmünster sollen die Hallen, beginnend in Birstein, ab Ende Januar wieder geräumt werden.

Notunterkünfte dienen laut Landrat Thorsten Stolz als »Puffer« vor der dauerhaften Einquartierung der Ankömmlinge in Städten und Gemeinden oder kreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften wie jetzt in Altenmittlau. Ähnliche Einrichtungen wie dort entstünden aktuell in Maintal und Erlensee. Mit Entlastung rechnen können die Standortgemeinden bei ihren eigenen Aufnahmequoten. Freigericht, aktuell mit 234 offiziell registrierten Migranten belegt, müsste laut Bürgermeister Albrecht Eitz dieses Jahr zusätzlich 79 Ukraine-Flüchtlinge und 115 Asylbewerber aus Drittstaaten unterbringen. Die Bewohner der MKK-Unterkunft würden darauf zu 70 Prozent angerechnet. kko