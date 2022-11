Container für maximal 80 Geflüchtete

Migration: Freigerichter Bürgermeister und Kreissprecher erläutern die Planung - Unterkunft wird zweigeschossig

Wird zweigeschossig: Wohncontainer-Anlage hinter der Freigerichthalle in Altenmittlau. Foto: Otto Grünewald

Damit relativierte der Rathauschef seine Antwort vom vergangenen Freitag, als er auf Nachfrage aus der Gemeindevertretung von einer möglicherweise höheren Belegung sprach (wir berichteten).

»Geplant sind maximal 80 Bewohner«, betonte Eitz am Montag. Denkbar sei aber, dass es in Folge einer Notsituation kurzzeitig zu einer Überbelegung komme - »ähnlich wie in der Kinderbetreuung, wenn für ein paar Wochen ein paar Kinder mehr untergebracht werden müssen«.

Selbst dieses Szenario hält Kreissprecher Walzer indessen für unwahrscheinlich: Um kurzzeitig erhöhte Zuweisungen des Landes aufzufangen, gebe es im Kreisgebiet vier Notunterkünfte, zumeist in Turnhallen. Gemeinschaftsunterkünfte wie die in Freigericht über das geplante Maximum hinaus zu belegen, sei »derzeit nicht vorgesehen«, so Walzer. Nicht ausschließen wollte der Pressesprecher, dass sich diese Vorgabe im Winter ändert: »Wie das Fluchtgeschehen in acht Wochen aussieht, kann niemand sagen.«

Als Auslöser der jüngsten Irritationen in Freigericht vermuten Walzer wie Eitz die kurzfristige Umplanung der Container-Unterkunft, die nun zweigeschossig statt durchweg ebenerdig aufgebaut werden soll. Dafür seien in der Tat zusätzliche Container erforderlich, kommt der Bürgermeister auf den Wortwechsel im Gemeindeparlament zurück - aber nicht für mehr Bewohner, sondern für Infrastruktur und Verwaltung. Unter anderem würden nun Treppenaufgänge gebraucht, erläuterte der Rathauschef.

Nicht mehr aktuell ist laut Eitz die zuvor diskutierte Spanne von 80 bis 100 Asylbewerbern und Vertriebenen, die der MKK in der von ihm betriebenen Containeranlage unterbringen wolle. Die vage Angabe habe »am Anfang der Debatte im Raum gestanden«, sei aber inzwischen auf maximal 80 präzisiert. Das bestätigte Kreis-Sprecher Walzer: »Räume und Infrastruktur sind auf 80 Personen ausgelegt«, die nach der voraussichtlichen Inbetriebnahme Ende Dezember nach und nach einträfen.

Nicht gänzlich ausschließen wollte Walzer auf Nachfrage, dass es in Altenmittlau zu einer gemischten Belegung mit Kriegsvertriebenen aus der Ukraine und Asylsuchenden aus Drittstaaten kommt. Im Kreisgebiet sei das nicht üblich, zumal beide Gruppen sozialrechtlich verschieden eingestuft und auch nach unterschiedlichen Quoten zugewiesen würden. Wahrscheinlich sei in Freigericht eine »zumindest überwiegende« Belegung mit regulären Asylbewerbern. Unter derzeit bis zu 160 Ankömmlingen pro Woche im MKK stammten zwischen 120 und 130 aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, der Türkei und zuletzt vermehrt aus dem Iran.

Kommunikationsprobleme in der Flüchtlingsfrage gebe es zwischen Kreis und Gemeinde nicht, betonten Bürgermeister und Kreis-Sprecher übereinstimmend. »Das läuft ausgezeichnet und sehr niederschwellig«, so Eitz. Die zuständigen Stellen in Gelnhausen seien in die Standortwahl wie die Detailplanung eingebunden und für die Gemeinde ständig, auch an Wochenenden, ansprechbar.

