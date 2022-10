Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Container für 80 Flüchtlinge an Freigerichthalle

Ortsparlament: Knappe Mehrheit nach kontroverser Debatte

Jetzt steht es fest: Der Platz hinter der Freigerichthalle in Altenmittlau, sonst nur bei Veranstaltungen belebt, wird Standort für Wohncontainer.

Zwei Stimmen gaben den Ausschlag. Für den Ende September erstmals diskutierten Standortvorschlag des Gemeindevorstandes (wir berichteten) votierte nach kontroverser Debatte mit 14 von 30 anwesenden Gemeindevertretern nur eine relative Mehrheit. Bei zwölf Gegenstimmen zählte Vorsitzender Hugo Klein (CDU) vier Stimmenthaltungen. Damit kann der Main-Kinzig-Kreis (MKK) die geplanten 40 Wohncontainer für Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Krisenstaaten an dem von Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD), den Sozialdemokraten sowie Teilen der UWG und der Grünen bevorzugten Standort aufstellen. Vor allem Zeitgründe und die günstige Infrastruktur hatten die Befürworter geltend gemacht.

Denkbar knapp gescheitert war zuvor ein Vorschlag der Fraktion Gemeinsam für Freigericht (GfF), wonach die Kommune die Freifläche zwischen Sportplatz, DJK-Heim und Angelsportverein in Neuses ins Auge fassen, dort zügig einen brauchbaren Kanalanschluss und Beleuchtung herstellen sollte. Der Antrag kippte mit jeweils 14 Ja- und Neinstimmen bei drei Enthaltungen wegen Stimmengleichheit. Laut Rathauschef hatten Fachleute seines Bauamtes und des MKK die Alternative nach einem Ortstermin als »kaum praktikabel« verworfen - zu leichtfertig, kritisierte GfF-Sprecher Waldemar Gogel. Auch in Altenmittlau sei das Umfeld mit Veranstaltungshalle und Sportplatz nicht optimal.

13 Befürworter bei 16 Gegenstimmen und einer Enthaltung fand ein weiterer Änderungsantrag von der CDU. Demnach sollte die Gemeinde die vom Kreis errichtete und betriebene Sammelunterkunft gänzlich zurückweisen, Flüchtlinge dafür dezentral unterbringen und, so Unionssprecher Patrice Göbel, bei steigenden Zuweisungen vorübergehend Turnhallen belegen. Letzteres sei die teuerste und am wenigsten menschenwürdige Option, hielt Bürgermeister Eitz dagegen. Auch gebe es in Freigericht auf Dauer bei weitem nicht genug freien Wohnraum.

Erneut warb der Verwaltungschef zudem mit dem Angebot des MKK, die Belegung seiner Container bis zu 70 Prozent auf das eigene Aufnahmekontingent der Kommune anzurechnen. Zu vage, befand unter anderem Klaus Brönner (Die Freigerichter, DF). Auch gehe die Rechnung des Kreises nicht auf: Bei monatlich 30 zugewiesenen Ukraine-Flüchtlingen und bis zum Jahresende 54 weiteren aus Ländern wie Iran, Syrien oder Afghanistan reichten 80 Plätze und die begrenzten Kapazitäten der Gemeinde nicht aus.

Ethnisch und kulturell bedingte Probleme unter vielen Menschen auf engem Raum befürchtet neben Brönner auch die CDU. Hinweise auf drohende Konflikte, mögliche Belästigungen von Anwohnern und Beeinträchtigungen des Veranstaltungsbetriebs legte Manfred Kirschning (SPD) der Union als »Populismus« aus und warf ihr vor, bewusst Ängste zu schüren. CDU-Fraktionschef Florian Altmann wies das zurück. Patrice Göbel bekräftigte seine Bedenken, distanzierte sich aber deutlich von Äußerungen seines Bundesparteichefs Friedrich Merz über ukrainischen »Sozialtourismus«. Sascha Heising (SPD) warb für Pragmatismus: Angesichts der Flüchtlingszahlen müsse die Gemeinde schnell helfen - »es ist und bleibt eine Krisen-Entscheidung«.

Verfolgt wurde die Debatte von rund 50 Zuhörern, weitere diskutierten vor der Sitzung vor der Freigerichthalle. Vorsitzender Hugo Klein lobte die Besucher ausdrücklich für ihre Disziplin und ihr »vorbildliches Verhalten bei diesem emotionalen Thema«.

Oliver Klemt