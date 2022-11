Container-Baustelle in Freigericht-Altenmittlau nun nachts beleuchtet

Soziales: Nach den Weihnachtsferien ziehen in Freigericht-Altenmittlau voraussichtlich erste geflüchtete Bewohner ein

Freigericht 30.11.2022 - 15:43 Uhr 2 Min.

Vorne die im Aufbau befindliche Wohnanlage, im Hintergrund die Freigerichthalle. Nach einer Sachbeschädigung wird die Baustelle nachts ausgeleuchtet. Foto: Per Bergmann

Anfang November wurde die künftige Flüchtlingsunterkunft nachts mit Hakenkreuzen und anderen verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Gemeinde und Main-Kinzig-Kreis reagierten entschlossen: "Die Hassparolen bewirkten nichts", sie würden "nur die Notwendigkeit unterstreichen, besonnen, konstruktiv und gemeinsam die Aufgabe anzugehen", stellten sie in einer Mitteilung klar. Zum Stand der Ermittlungen zur Sachbeschädigung gibt es laut Kreis und Gemeinde nichts Neues.

Auf Anordnung der Polizei wird die Baustelle seit dem rassistisch motivierten Farbanschlag nachts ausgeleuchtet, es werden Kontrollen durchgeführt, um weitere Sachbeschädigungen zu verhindern. Die ersten Bewohner aus sogenannten Drittstaaten wie Syrien, Afghanistan, der Türkei und zuletzt vermehrt aus dem Iran "werden voraussichtlich nach den Weihnachtsferien einziehen", erklärt Kreis-Pressesprecher Frank Walzer auf Nachfrage unseres Medienhauses.

Die Strahler auf der Baustelle werden also noch etwas länger stehen bleiben. Ursprünglich sollte die Wohnanlage, die maximal 80 aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen Unterschlupf bieten soll, Ende des Jahres fertiggestellt, aber "es gab Lieferengpässe bei den Handwerkern", erklärt Walzer die Verzögerung um wenige Wochen. Zudem sei "eine Eröffnung zwischen den Jahren schwierig", aufgrund eingeschränkter Verwaltungsressourcen.

Werben für Verständnis

In diesen Tagen sollten alle Haushalte in Altenmittlau einen Flyer in ihrem Briefkasten finden. Kreis und Gemeinde liefern darin grundlegende Informationen zur Einrichtung und werben noch einmal um "Verständnis für die besondere Situation". "Es ist nun an uns allen, in dieser Zeit besonnen, konstruktiv und solidarisch zu bleiben," heißt es in dem Schreiben.

Sorgen äußerten Menschen in Altenmittlau zuletzt, weil mögliche Veranstaltungen in der Freigerichthalle durch die Wohnanlage nebenan eingeschränkt werden könnten. Doch "die Nähe bietet auch Chancen", entgegnet Freigerichts Bürgermeister Albrecht Eitz (SPD) auf Nachfrage. Mit den Wohncontainern im Ortsteil Bernbach gebe es dafür bereits ein positives Beispiel.

Die Migrationsbeauftragte Simone Pletka unterstreicht diesen Aspekt: Die direkte Nachbarschaft zum SV Altenmittlau könne "für Synergieeffekte sorgen", der Fußballverein habe sich "in Sachen Integration immer wieder hervorgetan und für einige Erfolgsgeschichten gesorgt". Insgesamt leben aktuell mehr als 400 Kriegsflüchtlinge und andere Vertriebene in den fünf Freigerichter Ortsteilen, zirka 180 davon kamen in den vergangenen neun Monaten aus der Ukraine.

Per Bergmann

Hintergrund: Herbergen händeringend gesucht Für die Unterbringung von Geflüchteten sucht die Gemeinde Freigericht weiterhin Wohnraum. Vertragspartner sei die Gemeinde Freigericht, potenzielle Vermieter haben so in allen Belangen nur einen Ansprechpartner und auch die Mietzahlungen kommen direkt von der Gemeinde, heißt es aus dem Rathaus. Wer bereit ist, Wohnungen an die Gemeinde zu vermieten, kann sich bei Sachbearbeiterin Simone Pletka informieren: Tel. 06055 916-339, E-Mail: simone.pletka@freigericht.de Bis Jahresende werde Freigericht noch mehr als 30 Menschen Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. Allerdings ist der verfügbare Wohnraum bereits belegt, die Zuweisungen von Geflüchteten werden aber nicht ausgesetzt. Deshalb müssten die Kapazitäten im gemeindeeigenen Wohncontainer mehr als ausgereizt werden. So müsse sich etwa eine vier- oder gar fünfköpfige Familie ein Zimmer teilen. Die Containeranlage ist eine Gemeinschaftsunterkunft, die neben Gemeindewohnungen und privat angemieteten Wohnungen für die Unterbringung geflüchteter genutzt wird. In den Wohncontainern stehen Zimmer, eine Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbäder zur Verfügung.